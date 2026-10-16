Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης και λεωφορειακές γραμμές το Σάββατο

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΘ: Ν1, 14, 27 και 32, καθώς και οι λεωφορειακές γραμμές ΚΤΕΛ 58 και 66 θα λειτουργήσουν...



Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης(ΟΣΕΘ), στηρίζει τη μεγάλη πανελλαδική δράση του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» «20ή Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» και συμβάλλει στην ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά τη νυχτερινή διασκέδαση.



Το μήνυμα της βραδιάς είναι ξεκάθαρο: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!», επισημαίνει ο ΟΣΕΘ. «Προγραμματίζουμε την επιστροφή μας πριν ξεκινήσει η έξοδος. Επιλέγουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή τον «Οδηγό της Παρέας», που δεσμεύεται να παραμείνει νηφάλιος», καταλήγει.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΘ: Ν1, 14, 27 και 32, καθώς και οι λεωφορειακές γραμμές ΚΤΕΛ 58 και 66 θα λειτουργήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου όλο το 24ωρο.