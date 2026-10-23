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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΤΑ ΞΕΧΝΑΝΕ ΟΙ «ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ» ΤΟΥ Κ@ΛΟΥ... Ο Στρατηγός Μοντγκόμερυ και η I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ξεκινάνε την επίθεση κατά των ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ στο ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ

Οκτωβρίου 23, 2026

  ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ Εκδηλώνεται η επίθεση των Συμμάχων, υπό τον Άγγλο Στρατάρχη Μο...


 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

Εκδηλώνεται η επίθεση των Συμμάχων, υπό τον Άγγλο Στρατάρχη Μοντγκόμερυ, κατά των Γερμανών και Ιταλών στην οχυρωμένη τοποθεσία Ελ Αλαμέιν στη Βόρεια Αφρική. Στην επίθεση συμμετέχει και η Ι Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία (3 τάγματα Πεζικού και ένα σύνταγμα Πυροβολικού), υπό το Συνταγματάρχη Παυσανία Κατσώτα, στην περιοχή Άγκαρ Ναγίλ, στο πλαίσιο της 50ης Βρετανικής Μεραρχίας. Η συμμετοχή της Ταξιαρχίας συνεχίστηκε και στην καταδίωξη που ακολούθησε.




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