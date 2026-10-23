ΤΑ ΞΕΧΝΑΝΕ ΟΙ «ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ» ΤΟΥ Κ@ΛΟΥ... Ο Στρατηγός Μοντγκόμερυ και η I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ξεκινάνε την επίθεση κατά των ΓΕΡΜΑΝΟΙΤΑΛΩΝ στο ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ Εκδηλώνεται η επίθεση των Συμμάχων, υπό τον Άγγλο Στρατάρχη Μο...





ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣΕκδηλώνεται η επίθεση των Συμμάχων, υπό τον Άγγλο Στρατάρχη Μοντγκόμερυ, κατά των Γερμανών και Ιταλών στην οχυρωμένη τοποθεσία Ελ Αλαμέιν στη Βόρεια Αφρική. Στην επίθεση συμμετέχει και η Ι Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία (3 τάγματα Πεζικού και ένα σύνταγμα Πυροβολικού), υπό το Συνταγματάρχη Παυσανία Κατσώτα, στην περιοχή Άγκαρ Ναγίλ, στο πλαίσιο της 50ης Βρετανικής Μεραρχίας. Η συμμετοχή της Ταξιαρχίας συνεχίστηκε και στην καταδίωξη που ακολούθησε.