Αυτός είναι ο Ταξίαρχος Διοικητής της 80 ΑΔΤΕ που επέβαινε στο ελικόπτερο που έκανε βαριά προσγείωση στην Κάλυμνο!

Ελικόπτερο του στρατού που πραγματοποιούσε επιχειρησιακή πτήση στην Κάλυμνο και στο οποίο επέβαιναν ο διοικητής της 80 ΑΔΤΕ ταξίαρχος Γρη...

Ελικόπτερο του στρατού που πραγματοποιούσε επιχειρησιακή πτήση στην Κάλυμνο και στο οποίο επέβαιναν ο διοικητής της 80 ΑΔΤΕ ταξίαρχος Γρηγόρης Γαρουφαλιάς έπεσε από ύψος 5 μέτρων περίπου κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, λίγο μετά τις 10.30 χθες το πρωί στην Κάλυμνο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίεςΤο ελικόπτερο έπεσε στα πλάγια σε μία βαριά προσγείωση και το ευτύχημα είναι ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι άπαντες σώοι. Στο Νοσοκομείο Καλύμνου διακομίστηκε και ο ταξίαρχος της 80 ΑΔΤΕ καθαρά για προληπτικούς λόγους