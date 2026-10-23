«Πολιτική ήττα» χαρακτηρίζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου ο Καιρίδης και «κατάπτυστη» την ανακοίνωση του ΣτειτΝτιπαρτμεντ

«Πολιτική ήττα» χαρακτήρισε την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω...



«Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου είναι μία πολιτική ήττα»



«Νομικά δεν παίζει κάποιο ρόλο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Άκυρο ήταν, και άκυρο είναι. Πολιτικά είναι μια ήττα για εμάς. Πολιτικά είναι μια ήττα. Διότι η Ανατολική Λιβύη ήταν πάρα πολύ κοντά στην Αίγυπτο και φαίνεται ότι τώρα ο Χαφτάρ διαλέγει στρατόπεδο, το τουρκικό. Εμείς μένουμε με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Αίγυπτο, σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια δυσάρεστη, κακή εξέλιξη. Δεν είναι καλή εξέλιξη» επεσήμανε ο κ. Καιρίδης.

«Κατάπτυστη η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ»



Σχετικά με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε: «Είναι κατάπτυστη η ανακοίνωση. Ξέρετε πόσο αγαπώ την Αμερική. Έχω ζήσει στην Αμερική. Δεν είμαι από τους αντιαμερικανούς και τους εύκολους. Αλλά είναι κατάπτυστη. Και θα σας πω το εξής: Σε ανύποπτο χρόνο, όταν ήρθε ο Ρούμπιο πριν από δέκα μέρες, είχα πει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι το άντρο του ισαποστακισμού, των ίσων αποστάσεων.



Γενιές Αμερικανών διπλωματών γαλουχήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν, ανατράφηκαν με το άγχος μην τυχόν δυσαρεστήσουν την Τουρκία. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι, δηλαδή, το Πεντάγωνο στην ίδια γραμμή. Δεν είναι σίγουρα το Κογκρέσο στην ίδια γραμμή. Αλλά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τουλάχιστον σε υπηρεσιακό επίπεδο, διότι αυτή είναι μια υπηρεσιακή ανακοίνωση, γραφειοκρατική, διπλωματική, μπορούμε να πούμε “αυτοματοποιημένη”, είναι αυτό. Αυτό είναι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Και κακώς. Εξισώνει το θύμα με τον θύτη. Ντροπή τους. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Αντιμετωπίζουμε μόνιμα στην Ουάσινγκτον αυτό το εμπόδιο που λέγεται Στέιτ Ντιπάρτμεντ».



Και συνέχισε: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ακραίο. Υπάρχουν ζητήματα στα ελληνοτουρκικά στα οποία η Τουρκία, να το πούμε, να είμαστε ειλικρινείς, βρίσκει ευήκοα ώτα. Για παράδειγμα, το ζήτημα του Καστελλόριζου. Όποιος δει τον χάρτη και δεν ξέρει πολλά από το Διεθνές Δίκαιο, δεν ξέρει τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου, βλέπει τη μεγάλη Τουρκία, βλέπει και το νησάκι από κάτω, το Καστελλόριζο. Υπάρχει αυτό. Άλλωστε, γι’ αυτό και η Αίγυπτος αρνήθηκε να συμφωνήσει ανατολικά της Ρόδου. Γιατί το θεωρεί αυτό πιο αμφιλεγόμενο.



Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, όμως, είναι τόσο ακραίο. Το να πηδάς πάνω από την Κρήτη για να φτάσει η Τουρκία σε μια χώρα με την οποία δεν έχει αντικείμενες ακτές. Δεν είναι στην αντίπερα όχθη η Λιβύη. Παρεμβάλλεται η Ελλάδα, παρεμβάλλεται η Αίγυπτος, παρεμβάλλονται πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι τόσο ακραίο, που κανένας στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία, δεν μπορεί να το δεχτεί.



Το να βγαίνει, λοιπόν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και, αντί να πάρει μια καταγγελτική θέση, εγώ δεν είπα να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, να πει το αυτονόητο, αυτό που είπαν οι Ισραηλινοί, για παράδειγμα. Το να κρατάει ίσες αποστάσεις σε ένα τέτοιο εξωφρενικό θέμα, είναι κατάπτυστο».



«Στο Πεντάγωνο τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα. Δηλαδή, στο Πεντάγωνο υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός από τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί και στη Μέση Ανατολή, που δεν έχει διευκολύνει τα αμερικανικά στρατεύματα, και σε διάφορα άλλα μέτωπα. Αλλά και, βεβαίως, το Κογκρέσο, στο οποίο υπάρχει τεράστια αντίδραση εναντίον της Τουρκίας, η οποία θα ενισχυθεί τώρα που θα περάσει το Κογκρέσο στα χέρια των Δημοκρατικών, αφενός, και αφετέρου θα εκλεγεί και ο πρώτος Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, ο Κρις Πάπας» συμπλήρωσε.

«Πολιτική ήττα» χαρακτήρισε την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης.Μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ο κ. Καιρίδης αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και δήλωσε αρχικά: «Είναι μια καλή ευκαιρία να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα. Διότι η Τουρκία κάνει παιχνίδι. Έχει μπει δυναμικά σε πάρα πολλά μέρη και έχει δημιουργήσει έτσι μια περικύκλωση. Είτε λέγεται Αλβανία είτε λέγεται Λιβύη είτε λέγεται Συρία. Διότι έρχεται και η Συρία. Μην ξεχνάτε τον ρόλο της Τουρκίας στη Συρία και τι σημαίνει αυτό.Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κλεισμένη στο καβούκι της. Και δεν μπορεί, κάθε φορά που η ελληνική κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία, για παράδειγμα με τα Patriot στη Σαουδική Αραβία, να μας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι είμαστε πολεμοχαρείς και να μας λένε: “Γυρίστε πίσω”, “μη στείλετε τη φρεγάτα στην Κύπρο”, “μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο”. Διότι η Τουρκία έχει 5.000 φαντάρους στη Λιβύη. Αυτή την επιρροή δεν την κέρδισε τυχαία ή γιατί ξαφνικά ερωτεύτηκε την Τουρκία η Λιβύη. Την κέρδισε διότι η Τουρκία έχει επενδύσει χρήματα, εξαγορές, δωροδοκίες».Και συνέχισε: «Δεν τα πηγαίναμε καταπληκτικά με τη Λιβύη, καθώς είχαμε το τουρκολιβυκό; Γινόταν μια προσπάθεια, η αλήθεια είναι, η οποία πράγματι είχε αποδώσει επί έξι χρόνια με τον Χαλίφα Χαφτάρ. Τώρα είναι ο γιος του, ο Σαντάμ. Έγινε αυτή η φιλοτουρκική στροφή και έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, στο οποίο πρέπει κι εμείς τώρα να κάνουμε τα κουμάντα μας. Καταρχάς δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός. Διότι θα έχουμε επιτυχίες, θα έχουμε αποτυχίες. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός με την Τουρκία, η οποία δεν είναι τυχαίος αντίπαλος.