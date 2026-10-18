ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ... Της ξερίζωσαν ακόμα και το δέρμα από το κεφάλι! Ποιός ξεχνάει την Σύρια πολιτικό Hervin Khalaf...;;;

ΗΤΑΝ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ... Όπως βασάνιζαν και δολοφονούσαν τις γυναίκες στην Σ...







ΗΤΑΝ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ...





Όπως βασάνιζαν και δολοφονούσαν τις γυναίκες στην Σμύρνη, την Πόλη, την Αρμενία, την Ίμβρο, την Τένεδο, την Κύπρο, έτσι ακριβώς έσφαζαν και συνεχίζαν να σφάζουν και στην Συρία και όπως πατούν το πόδι τους τώρα τον 21ο αιώνα... ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ













Τότε θύμα τους ήταν η Σύρια πολιτικός που βρέθηκε στο δρόμο τους και ο "Στόχος" κατέγραφε τις αποδείξεις από την πράξη τους με ντοκουμένατ...





Η επίσημη μετάφραση της νεκροψίας για την δολοφονημένη Hervin Khalaf, την πολιτικό που ήθελε να συνένωση των συριακό λαό, προκάλούσε ντροπή και αηδία. Ντροπή και αηδία για το ανθρώπινο γένος που ανέχεται τους τούρκους.



Της έσπασαν το σαγόνι, της έσπασαν τα γόνατα, τις τράβηξαν τα μαλλιά σε σημείο που ξεριζώθηκε το δέρμα το κεφάλι της!



Η γυναίκα μαρτύρησε, όπως μαρτύρησαν οι ελληνίδες, οι αρμένισες και τόσες άλλες στα χέρια των εχθρών της ανθρωπότητας.



Μια ζωή τούρκικα κτήνη!