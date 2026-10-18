Σύλληψη 37χρονου αλλοδαπού στη Φλώρινα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην Ιταλία

Στη Φλώρινα συνελήφθη 37χρονος αλλοδαπός σε συνεργασία των Τμημάτων Δίωξης και Διαβατηριακού Ελέγχου, με σήμα από τις ιταλικές αρχές Συνε...

Στη Φλώρινα συνελήφθη 37χρονος αλλοδαπός σε συνεργασία των Τμημάτων Δίωξης και Διαβατηριακού Ελέγχου, με σήμα από τις ιταλικές αρχέςΣυνελήφθη στη Φλώρινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής 37χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ένοπλη ληστεία στην Ιταλία.Σε βάρος του 37χρονου αλλοδαπού ο οποίος συνελήφθη προχθές, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Ιταλικές Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσή και οργανωμένη ή ένοπλη ληστεία, πράξεις που τελέσθηκαν στην Ιταλία.