Φλέγεται η Γαλλία από την εξέγερση που υποδαυλίζουν αριστεροί και ισλαμιστές μετανάστες... Φωτιές και Λεηλασίες σε όλη την χώρα με 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες



Σύμφωνα με το BFMTV, ο διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι από καρδιακή ανακοπή, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε στη λεωφόρο Μαζεντά, απ' όπου πέρασε η πορεία.



Επικαλούμενο αστυνομική πηγή, το γαλλικό δίκτυο μετέδωσε ότι άλλοι διαδηλωτές τον μετέφεραν μέχρι τον σταθμό πρώτων βοηθιών του Château d'Eau, ωστόσο ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά από τις εγκαταστάσεις. Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού αναφέρει ότι «ένα άτομο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».





Λεηλάτησαν κατάστημα στη Νίκαια και επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη



Στόχος λεηλασίας και βίαιης επίθεσης έγινε ιδιοκτήτης καταστήματος βιντεοπαιχνιδιών και ειδών κινουμένων σχεδίων στη Νίκαια της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην πόλη.



Nεαροί ταραξίες λεηλάτησαν το κατάστημα, ενώ ο ιδιοκτήτης δέχθηκε επίθεση από πίσω. Στη συνέχεια, οι δράστες άρχισαν να του πετούν πέτρες, ενώ ορισμένοι γελούσαν την ώρα της επίθεσης. Στόχος λεηλασίας και βίαιης επίθεσης έγινε ιδιοκτήτης καταστήματος βιντεοπαιχνιδιών και ειδών κινουμένων σχεδίων στη Νίκαια της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην πόλη.Nεαροί ταραξίες λεηλάτησαν το κατάστημα, ενώ ο ιδιοκτήτης δέχθηκε επίθεση από πίσω. Στη συνέχεια, οι δράστες άρχισαν να του πετούν πέτρες, ενώ ορισμένοι γελούσαν την ώρα της επίθεσης.





«Δεν υπάρχουν λόγια για να καταδικάσουμε αυτό που συνέβη, τόσο άθλιο είναι. Είναι μια κατάσταση χάους για τη χώρα. Θα εξασφαλίσουμε τη συνέχεια των υπηρεσιών, θα οργανωθούμε από αύριο» τόνισε ο δήμαρχος της Λιμόζ Γκιγιόμ Γκερέν. «Κατέστρεψαν ένα κτήριο που αγαπούν οι κάτοικοι της Λιμόζ, αλλά δεν κατέστρεψαν τη δημόσια υπηρεσία. Καίγεται ένα μνημείο, αλλά όχι η Δημοκρατία. Θα ακολουθήσουν ποινικές διώξεις. Ένα μήνυμα προς τους παραβάτες: Θα συλληφθείτε. Ήρθαν για να σκοτώσουν, αυτό είπαν οι αστυνομικοί και αυτό φαίνεται στα βίντεο».

Ένας νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι, 1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί και ένας 17χρονος που ακρωτηριάστηκε στο Σεντ-Ετιέν συνθέτουν τον μέχρι στιγμής απολογισμό των βίαιων κινητοποιήσεων που έγιναν το Σάββατο στη Γαλλία, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια, εμπρησμούς και λεηλασίες.Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες (τοπική ώρα) ότι η μετανάστευση είναι υπεύθυνη για τα βιαιότητες που σημειώθηκαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία και κατηγόρησε την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ότι θέλει το ίδιο «μέλλον» για τις ΗΠΑ.«Οι Δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον τρίτο κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν τα θεμελιώδη ζητήματα της αφομοίωσης και της συμβατότητας. Τους έλεγαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε κάτι τέτοιο και εκείνοι δεν άκουσαν», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.«Προσεύχομαι η Γαλλία, μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, να σταματήσει αυτή την τρέλα πριν καούν και άλλα από τα μνημεία της», πρόσθεσε, σχολιάζοντας ένα βίντεο που έδειχνε την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ.