«Ερντογάν και Τουρκία ευθύνονται για τη διαίρεση της Κύπρου» λέει από την πράσινη γραμμή ο γερουσιαστής Ρικ Σκότ!

Ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την Τουρκία και προσωπικά για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε από την πράσινη γραμμή στη Λευκωσία ο ...



Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ναυτικών Δυνάμεων της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, επισκέφθηκε την Κύπρο και περιηγήθηκε στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.



Σε βίντεο από την επίσκεψή του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Ρικ Σκοτ ήταν κατηγορηματικός για το ποιος θεωρεί ότι ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση στο νησί.



«Όλο αυτό προκλήθηκε από την Τουρκία και τον Ερντογάν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για παραβίαση της κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης χώρας. Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος θα πρέπει να αποτελεί «μία χώρα, πλήρως ανεξάρτητη» και οι πολίτες της να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους.



«Συμπεριφερθείτε ως σύμμαχοι»

Ο Αμερικανός γερουσιαστής συνέδεσε ευθέως τη στάση της Τουρκίας στην Κύπρο με την ιδιότητά της ως κράτους μέλους του ΝΑΤΟ και με τις σχέσεις που επιδιώκει να διατηρεί ο Τούρκος Πρόεδρος με την Ουάσιγκτον.



Αναφερόμενος στον Ερντογάν σημείωσε ότι εμφανίζεται να θέλει να είναι σύμμαχος και φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ναυτικών Δυνάμεων της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, επισκέφθηκε την Κύπρο και περιηγήθηκε στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.Σε βίντεο από την επίσκεψή του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Ρικ Σκοτ ήταν κατηγορηματικός για το ποιος θεωρεί ότι ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση στο νησί.«Όλο αυτό προκλήθηκε από την Τουρκία και τον Ερντογάν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για παραβίαση της κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης χώρας. Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος θα πρέπει να αποτελεί «μία χώρα, πλήρως ανεξάρτητη» και οι πολίτες της να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους.





Οι τοποθετήσεις του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή δεν περιορίστηκαν στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του στη Γερουσία, αναφέρεται ότι η επίσκεψη στην Κύπρο είχε στόχο, μεταξύ άλλων, την επαναβεβαίωση της στήριξής του στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της «παράνομης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής» και της πολιτικής πίεσης από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Ο ίδιος ο Σκοτ δήλωσε ότι μια ισχυρή και επανενωμένη Κύπρος θα διευκόλυνε την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και θα ενίσχυε την αντιμετώπιση επιθετικών ενεργειών, αναφερόμενος τόσο στον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Ακόμη πιο σαφής ήταν η αναφορά του ότι «το βασικό εμπόδιο στην κυπριακή κυριαρχία αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία» και ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος εάν ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του δεν αρχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως μέλη του ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την Τουρκία και προσωπικά για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε από την πράσινη γραμμή στη Λευκωσία ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, αποδίδοντας ευθέως στην Άγκυρα την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου και καλώντας την να συμπεριφερθεί ως πραγματικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.«Γιατί δεν συμπεριφέρονται ως σύμμαχοι; Συμπεριφερθείτε ως σύμμαχοι. Αντιμετωπίστε τα άλλα κυρίαρχα κράτη με σεβασμό», ανέφερε.Ο Σκοτ τάχθηκε παράλληλα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Κύπρος πρέπει να ενωθεί» και ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη για νεκρή ζώνη που χωρίζει το νησί.