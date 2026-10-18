Ο μεγαλύτερος Παπατζής EVER... ο Ανδρέας Παπανδρέου που έμαθε όλους τους Έλληνες να κλέβουν, γίνεται σαν σήμερα πρώτη φορά Πρωθυπουργός

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1981 ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΡΑΞΕ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΡ\ΤΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΠΤΟΗΤΟΣ...«Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο Λαός στην εξουσία». Είναι 18 Οκτωβρίου του 1981 και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κόμμα του κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 48,06%, έναντι 35,86% της Νέας Δημοκρατίας και 10,93% του ΚΚΕ.Ταυτόχρονα διεξάγονται και οι πρώτες ευρωεκλογές, στις οποίες λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 40,12%, ΝΔ 31,34%, ΚΚΕ 12,84%, ΚΚΕ Εσωτερικού 5,29%, ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. 4,25%, Κόμμα Προοδευτικών 1,95%, Λοιπά 4,21%.