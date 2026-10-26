ΜΟΝΟ οι Σουηδοί μας λένε με το Όνομα μας...!! HELLAS... Oι άλλοι... GREKΫΙΑ, GREIKA, HYNASTAN, AN GBREIG, SABERJNET... Δείτε τον ΕυρωπαΪκό Χάρτη!

Συνήθως οι ξένοι όταν ακούνε «Ελλάδα» φέρνουν στο μυαλό τους τα νησιά, το καλοκαίρι, αλλά και τα οικονομικά προβλήματά μας. Αλήθεια, ό...
Συνήθως οι ξένοι όταν ακούνε «Ελλάδα» φέρνουν στο μυαλό τους τα νησιά, το καλοκαίρι, αλλά και τα οικονομικά προβλήματά μας. Αλήθεια, όμως, πώς μας φωνάζουν κανονικά; Πώς μεταφράζεται το όνομα «Ελλάδα» στις γλώσσες τους;
Oι πιο «ισχυρές» ονομασίες είναι Grecia, Grecko, Greeka, Greece και Grekland που προέρχονται από το λατινογενές Γραικός.
Οι Τούρκοι και γενικά οι ανατολίτες μας λένε Yunanistan ή Yunan που υποδηλώνει προέλευση από την Ιωνία (Μικρασία).
Απ΄όλους τους Ευρωπαίους μόνο οι Νορβηγοί μας λένε Hellas!
Λεπτομέρειες στον χάρτη.
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