ΜΟΝΟ οι Σουηδοί μας λένε με το Όνομα μας...!! HELLAS... Oι άλλοι... GREKΫΙΑ, GREIKA, HYNASTAN, AN GBREIG, SABERJNET... Δείτε τον ΕυρωπαΪκό Χάρτη!

Συνήθως οι ξένοι όταν ακούνε «Ελλάδα» φέρνουν στο μυαλό τους τα νησιά, το καλοκαίρι, αλλά και τα οικονομικά προβλήματά μας. Αλήθεια, ό...









Όπως σημειώνει η «Μηχανή του Χρόνου», αυτοί που σχεδίασαν τον παρακάτω χάρτη απάντησαν σε ένα σχετικά απλό ερώτημα : με ποια ονομασία αποκαλούν την Ελλάδα οι υπόλοιποι «εταίροι».Oι πιο «ισχυρές» ονομασίες είναι Grecia, Grecko, Greeka, Greece και Grekland που προέρχονται από το λατινογενές Γραικός.Οι Τούρκοι και γενικά οι ανατολίτες μας λένε Yunanistan ή Yunan που υποδηλώνει προέλευση από την Ιωνία (Μικρασία).Απ΄όλους τους Ευρωπαίους μόνο οι Νορβηγοί μας λένε Hellas!Λεπτομέρειες στον χάρτη.dexiextrem