«Ζω έναν εφιάλτη δύο χρόνια»: Αθωώθηκε πατέρας που κατηγορήθηκε από την πρώην σύζυγό του για κακοποίηση του παιδιού τους

Η καταγγελία, που είχε ως αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί με χειροπέδες και να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Π...



Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του παιδιού στους αστυνομικούς και στη συνέχεια καταθέτοντας στο δικαστήριο, το μεσημέρι της Πέμπτης μετέβη στο δημοτικό σχολείο του παιδιού για να το παραλάβει και διαπίστωσε ότι έφερε ένα κόκκινο σημάδι στον λαιμό.



«Το παιδί μου είπε ότι, επειδή φώναζε, ο πατέρας του τον έσπρωξε στον καναπέ και του έλεγε για ένα "κουμπάκι" που έχει στον λαιμό και θα έπρεπε να το κλείσουν για να μη φωνάζει. Ο μεγαλύτερος γιος μας ήταν στην κουζίνα εκείνη την ώρα και μου είπε τα ίδια πράγματα», ανέφερε η γυναίκα στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας πως ο κατηγορούμενος είχε πιάσει από τον λαιμό το παιδί τους και άσκησε ενδοοικογενειακή βία.



Επιπλέον, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως ο πρώην σύντροφός της, με τον οποίον έχουν συνεπιμέλεια των παιδιών, ήταν βίαιος και στο παρελθόν με τα παιδιά και τον είχε καταγγείλει ξανά στις Αρχές. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, εκείνος είχε αθωωθεί και τις δύο προηγούμενες φορές.



«Ο γιος μας είχε ερυθρότητα στον λαιμό όταν τον πήρα από το σχολείο και, όταν ρώτησα τον πρώην σύζυγό μου, μου είπε ότι δεν το έκανε αυτός. Όμως πιστεύω ότι εκείνος το προκάλεσε», είπε.



Καταθέτοντας ως μάρτυρας στο δικαστήριο, η αδελφή του κατηγορουμένου τόνισε πως τα τελευταία χρόνια η καταγγέλλουσα έχει ξεκινήσει έναν «πόλεμο» με τον αδελφό της, με στόχο να πάρει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών και έτσι να λάβει μεγαλύτερη διατροφή. «Στην πρώτη δίκη για το διαζύγιο ζήτησε 7.000 ευρώ διατροφή. Θέλει την αποκλειστική επιμέλεια προκειμένου να λαμβάνει περισσότερα χρήματα. Μόλις είδε ότι δεν θα έπαιρνε 7.000 ευρώ, τότε έπεσε στα 4.500 και άρχισε να πέφτει κι άλλο. Τελικά πήρε 600 ευρώ», κατέθεσε.



«Ζω έναν εφιάλτη δύο χρόνια»





Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε μέχρι κεραίας ότι κακοποίησε το παιδί του και επεσήμανε πως ζει έναν εφιάλτη τα τελευταία δύο χρόνια, αντιμετωπίζοντας ψευδείς καταγγελίες από την πρώην σύζυγό του.



«Εκείνη την ημέρα ο μικρός φώναζε στον μεγάλο και μάλωναν, εγώ προσπαθούσα να τους χωρίσω. Ήταν η εβδομάδα που είχα εγώ τα παιδιά. Έτσι τον έπιασα και τον γαργάλησα, όπως κάναμε και όταν ήταν πιο μικρός πάνω στο παιχνίδι, προκειμένου να ξεχαστεί και να γελάσει. Μετά τον έπιασα και τον φίλησα, φάγαμε πρωινό και τον πήγα στο σχολείο. Μάλιστα, ήταν πολύ ευδιάθετος. Το μεσημέρι η μητέρα του τον παρέλαβε από το σχολείο και μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες, λέγοντας πως ο μικρός της είπε ότι του προκάλεσα τις κοκκινίλες. Είχε ένα μικρό κοκκινάδι, δεν θα είχε μόνο αυτό αν τον έπιανα εγώ με τα χέρια μου. Πιστεύω ότι έγινε από το φούτερ που φορούσε ή στο παιχνίδι», ανέφερε στην απολογία του.



Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε αθώο, ενώ την ίδια πρόταση έκανε και ο εισαγγελέας της έδρας, καθώς από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος κακοποίησε το ανήλικο τέκνο του.