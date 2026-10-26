Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν: «Τι ωραίο κ@λο έχει η Νίκι Μινάζ, είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις»

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την εμφάνιση της Νίκι Μινάζ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκα...



Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί περιοδεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, είπε χαρακτηριστικά:



«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ», είπε ο Τραμπ, προκαλώντας επευφημίες από το πλήθος.



Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan:



“That’s hard to miss. Stand up”



«Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις. Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος», συνέχισε, απευθυνόμενος στη γνωστή τραγουδίστρια.



Καθώς το κοινό αντιδρούσε με χειροκροτήματα και επευφημίες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να επιστρέψει στην προηγούμενη ιστορία του, προσθέτοντας: «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό».



Η 43χρονη ράπερ, γνωστή για επιτυχίες όπως τα «Super Bass» και «Anaconda», έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της σκηνικής της παρουσίας με το twerking.



Τα τελευταία χρόνια η Μινάζ έχει εξελιχθεί σε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και του κινήματος MAGA (Make America Great Again), εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της στον Αμερικανό πρόεδρο.



Η παρουσία της στη συγκέντρωση του Μίσιγκαν εντασσόταν στην προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών, με τον Τραμπ να στηρίζει τον υποψήφιο για τη Γερουσία Μάικ Ρότζερς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, που πραγματοποιεί περιοδεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, είπε χαρακτηριστικά:«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ», είπε ο Τραμπ, προκαλώντας επευφημίες από το πλήθος.Donald Trump says Nicki Minaj has a “beautiful a**” during rally in Port Huron, Michigan:“That’s hard to miss. Stand up” pic.twitter.com/EVbHdDw0t0 — Pop Base (@PopBase) October 25, 2026 «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις. Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος», συνέχισε, απευθυνόμενος στη γνωστή τραγουδίστρια.Καθώς το κοινό αντιδρούσε με χειροκροτήματα και επευφημίες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να επιστρέψει στην προηγούμενη ιστορία του, προσθέτοντας: «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό».Η 43χρονη ράπερ, γνωστή για επιτυχίες όπως τα «Super Bass» και «Anaconda», έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της σκηνικής της παρουσίας με το twerking.Τα τελευταία χρόνια η Μινάζ έχει εξελιχθεί σε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και του κινήματος MAGA (Make America Great Again), εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της στον Αμερικανό πρόεδρο.Η παρουσία της στη συγκέντρωση του Μίσιγκαν εντασσόταν στην προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών, με τον Τραμπ να στηρίζει τον υποψήφιο για τη Γερουσία Μάικ Ρότζερς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την εμφάνιση της Νίκι Μινάζ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν χθες Κυριακή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε δημόσια τα οπίσθια της 43χρονης ράπερ, η οποία βρισκόταν στο ακροατήριο.