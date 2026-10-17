Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα... H Τουρκία επιχειρεί να «γκριζάρει» την περιοχή του GSI

Είμαστε λίγο πριν την εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου και αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίο Η Τουρκία ως γνωστόν, εξέδωσε δική της NA...



Η Τουρκία έχει προχωρήσει σε σημαντικές μετακινήσεις ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή της Φώκαιας στη Σμύρνη, μεταφέροντας δύο μοίρες τορπιλακάτων-πυραυλακάτων απέναντι από τη Χίο. Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου από το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo.



Η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει έναν κλοιό ναυτικής παρουσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκδίδοντας αντί-NAVTEX και προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει εργασίες σε περιοχές που η ίδια θεωρεί ως δική της υφαλοκρηπίδα.



Το Ιστορικό των Παρενοχλήσεων



Η κινητοποίηση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το τουρκικό ναυτικό έχει επανειλημμένα παρενοχλήσει σκάφη πόντισης καλωδίων:



Ocean Link (Μάιος 2026): Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το συγκεκριμένο πλοίο μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε σε ύδατα τουρκικής δικαιοδοσίας, με την ελληνική φρεγάτα «Αδρίας» να παρεμβαίνει άμεσα.



Ocean Connector (Μάρτιος 2026): Αντίστοιχο μπλόκο και ασύρματες προειδοποιήσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών οπτικών ινών μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.



Fugro Gauss (Αύγουστος 2025): Η Τουρκία είχε ακινητοποιήσει το πλοίο αυτό που πραγματοποιούσε έρευνες για λογαριασμό του data καλωδίου EMC (East to Med Corridor).



Η συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων, όπως οι κινήσεις στον Ναύσταθμο Φώκαιας στη Σμύρνη, δεν γίνεται τυχαία.



Η Άγκυρα χρησιμοποιεί τον στόλο της ως εργαλείο διπλωματίας καταναγκασμού. Θέλει να δείξει ότι οποιοδήποτε έργο, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση, απαιτεί τη δική της «άδεια» ή συναίνεση για να προχωρήσει.



Με πρόσχημα τις δικές της αυθαίρετες ερμηνείες (όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο), η Τουρκία επιχειρεί να ακυρώσει το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, δημιουργώντας τεχνητές κρίσεις στο πεδίο.



Η κατάσταση παραμένει σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, καθώς το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις έρευνες και η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου.



Το ένδοξο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και γενικά οι ΕΔ, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα και σενάρια από τουρκικής πλευράς, τα οποία θα δούμε ακριβώς τις επόμενες ημέρες, λίγο πριν την εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου.

Είμαστε λίγο πριν την εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου και αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίοΗ Τουρκία ως γνωστόν, εξέδωσε δική της NAVTEX μέσω του σταθμού της Αττάλειας, αμφισβητώντας άμεσα την ελληνική δικαιοδοσία στην περιοχή νότια του Καστελλόριζου. Ακουλούθησε και δεύτερη anti-NATVEXΗ κίνηση αυτή έγινε με αφορμή την πολυεθνική στρατιωτική άσκηση «EUNOMIA 2026», η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 Οκτωβρίου 2026.Η Άγκυρα ουσιαστικά αντέγραψε τις συντεταγμένες της άσκησης που είχε ήδη δεσμεύσει ο ελληνικός σταθμός του Ηρακλείου, υποστηρίζοντας όμως ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη εμπίπτει στη δική της αρμοδιότητα. Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η ίδια περιοχή έχει προγραμματιστεί για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου.Η περιοχή αυτή συμπίπτει με τα σημεία όπου αναμένεται να πλεύσει το ειδικό ερευνητικό σκάφος για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας, καθώς η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα και να γκριζάρει την περιοχή ενόψει της επανέναρξης των ερευνών για τη διασύνδεση.Με την κίνηση αυτή, η Τουρκία επιχειρεί να διασυνδέσει το έργο με τη «Γαλάζια Πατρίδα». Επίσης θέλει να επιβάλει την άποψη ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή απαιτεί δική της άδεια και ενημέρωση.Μέσα από δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου επιχειρείται να μετατοπιστεί η ευθύνη της έντασης στο Παρίσι, υποστηρίζοντας ότι είναι «στο χέρι της Γαλλίας να αποτρέψει μια κρίση».Η ηλεκτρική ενσωμάτωση της Κύπρου με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας υπονομεύει τις τουρκικές επιδιώξεις για ενεργειακό έλεγχο της περιοχής.Η Τουρκία επιδιώκει σταθερά να καταστεί η αποκλειστική γέφυρα μεταφοράς ενέργειας (φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού) από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Μια απευθείας υποθαλάσσια σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας (και κατ' επέκταση με το ευρωπαϊκό δίκτυο) παρακάμπτει πλήρως την τουρκική επικράτεια.Όπως έχει επισημάνει και το Κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας, η Άγκυρα επιθυμεί την Κύπρο ενεργειακά απομονωμένη ώστε να διατηρεί μοχλούς πίεσης.Παράλληλα, η Τουρκία προωθεί τη δική της ηλεκτρική διασύνδεση με τα Κατεχόμενα, επιχειρώντας να ενσωματώσει πλήρως το ψευδοκράτος στις δικές της ενεργειακές υποδομές.Για τον λόγο αυτό, η Άγκυρα επιστρατεύει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και εκδίδει NAVTEX αμφισβήτησης δικαιοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι για οποιοδήποτε έργο εντός της (μονομερώς ορισμένης) τουρκικής υφαλοκρηπίδας απαιτείται η δική της πολιτική και νομική έγκριση.