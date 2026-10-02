Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τα αποθέματα ντίζελ- Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα… Η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια