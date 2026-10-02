Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τα αποθέματα ντίζελ- Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα… Η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τε...
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστιες ποσότητες» από τα υψηλά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει, καθώς η τιμή του καυσίμου αυξάνεται σταθερά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα.
«Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
Οι χώρες της G7 πρόκειται να διαθέσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ έκτακτης ανάγκης, μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την καταστολή της ανόδου των τιμών των καυσίμων. Η διάθεση αυτή, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων μηνών, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.
Η G7 επιθυμεί να φέρει πτώση στις τιμές των καυσίμων, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία τους κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συζήτησαν την γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση από ευρωπαϊκές χώρες 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγή.
Οι χώρες της G7 έχουν συνομιλίες σήμερα το απόγευμα για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα.
Mε πληροφορίες από skai.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.