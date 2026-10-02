Πέτρες σε αυτοκίνητα στην Εθνική – Συναγερμός στην Αστυνομία



Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ζημιές σε ένα παρμπρίζ ή έναν προφυλακτήρα. Σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, μία πέτρα που χτυπά ένα όχημα το οποίο κινείται με 100 ή 120 χλμ./ώρα μπορεί να προκαλέσει πανικό στον οδηγό και μία απότομη αντίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους όσοι ακολουθούν.



Γι’ αυτό οι οδηγοί που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, χρειάζεται να έχουν αυξημένη προσοχή. Εάν ένα όχημα δεχθεί αντικείμενο εν κινήσει, το κρίσιμο είναι να αποφευχθεί μια βίαιη αλλαγή πορείας ή ένα απότομο φρενάρισμα και να μετακινηθεί, εφόσον είναι δυνατόν, σε ασφαλές σημείο ώστε να ειδοποιηθούν άμεσα η Τροχαία και η διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου.



Η Ολυμπία Οδός διαθέτει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης τον αριθμό 1025, ενώ ο αυτοκινητόδρομος παρακολουθείται και υποστηρίζεται από υπηρεσίες οδικής βοήθειας και διαχείρισης κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από τα social media. Όταν ο οδηγός έφτασε προς τα διόδια του Ισθμού, διαπίστωσε ότι μπροστά του βρισκόταν και ένα Opel Astra με ζημιές που επίσης αποδίδονταν σε πέτρα. Στο συγκεκριμένο όχημα είχαν προκληθεί φθορές στο εμπρός δεξί φωτιστικό σώμα και στον προφυλακτήρα.Ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο ισχυρισμός που περιλαμβάνεται στη μαρτυρία ότι προσωπικό οχήματος εξυπηρέτησης που έφτασε αργότερα στο σημείο φέρεται να ανέφερε πως ανάλογα συμβάντα είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν στην περιοχή. Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από τη μαρτυρία του οδηγού και, μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες Αρχές που να επιβεβαιώνει αριθμό ή συχνότητα αντίστοιχων επιθέσεων.Ο οδηγός, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, προχώρησε σε μήνυση κατ’ αγνώστων στην Τροχαία, ενώ αστυνομικοί φέρεται να μετέβησαν στο σημείο αργότερα. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.