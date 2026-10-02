Πέτρες σε αυτοκίνητα στην Εθνική – Συναγερμός στην Αστυνομία

Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρό τροχαίο έρχεται στο φως μέσα από αναρτήσεις και δημοσιε...
Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε σοβαρό τροχαίο έρχεται στο φως μέσα από αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα social media, στις οποίες οδηγοί προειδοποιούν για ρίψη πετρών προς αυτοκίνητα που κινούνται στην Εθνική Οδό.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, οδηγός που επέστρεφε από την Τρίπολη προς την Αθήνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καταγγέλλει ότι περίπου στο 90ό χιλιόμετρο της Ολυμπίας Οδού άγνωστοι που βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινητοδρόμου εκτόξευσαν πέτρες προς τα διερχόμενα οχήματα.
Μία από αυτές χτύπησε με δύναμη το παρμπρίζ της BMW που οδηγούσε, προκαλώντας μεγάλο ράγισμα και αιφνίδιο περιορισμό της ορατότητας. Σε έναν αυτοκινητόδρομο όπου τα οχήματα κινούνται με υψηλές ταχύτητες, ένα τέτοιο χτύπημα μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να οδηγήσει σε απότομο φρενάρισμα, αλλαγή πορείας ή ακόμη και απώλεια ελέγχου.
Οι φωτογραφίες και οι καταγγελίες που κυκλοφορούν στο Facebook
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από τα social media. Όταν ο οδηγός έφτασε προς τα διόδια του Ισθμού, διαπίστωσε ότι μπροστά του βρισκόταν και ένα Opel Astra με ζημιές που επίσης αποδίδονταν σε πέτρα. Στο συγκεκριμένο όχημα είχαν προκληθεί φθορές στο εμπρός δεξί φωτιστικό σώμα και στον προφυλακτήρα.
Ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο ισχυρισμός που περιλαμβάνεται στη μαρτυρία ότι προσωπικό οχήματος εξυπηρέτησης που έφτασε αργότερα στο σημείο φέρεται να ανέφερε πως ανάλογα συμβάντα είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν στην περιοχή. Η συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από τη μαρτυρία του οδηγού και, μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες Αρχές που να επιβεβαιώνει αριθμό ή συχνότητα αντίστοιχων επιθέσεων.
Ο οδηγός, πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, προχώρησε σε μήνυση κατ’ αγνώστων στην Τροχαία, ενώ αστυνομικοί φέρεται να μετέβησαν στο σημείο αργότερα. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Γιατί η ρίψη μιας πέτρας μπορεί να γίνει θανατηφόρα
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις ζημιές σε ένα παρμπρίζ ή έναν προφυλακτήρα. Σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, μία πέτρα που χτυπά ένα όχημα το οποίο κινείται με 100 ή 120 χλμ./ώρα μπορεί να προκαλέσει πανικό στον οδηγό και μία απότομη αντίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους όσοι ακολουθούν.
Γι’ αυτό οι οδηγοί που κινούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως τις νυχτερινές ώρες, χρειάζεται να έχουν αυξημένη προσοχή. Εάν ένα όχημα δεχθεί αντικείμενο εν κινήσει, το κρίσιμο είναι να αποφευχθεί μια βίαιη αλλαγή πορείας ή ένα απότομο φρενάρισμα και να μετακινηθεί, εφόσον είναι δυνατόν, σε ασφαλές σημείο ώστε να ειδοποιηθούν άμεσα η Τροχαία και η διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου.
Η Ολυμπία Οδός διαθέτει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης τον αριθμό 1025, ενώ ο αυτοκινητόδρομος παρακολουθείται και υποστηρίζεται από υπηρεσίες οδικής βοήθειας και διαχείρισης κυκλοφορίας.
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