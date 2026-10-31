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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Αυτό είναι το πιο μικρό, αλλά θανατηφόρο ΤΥΦΕΚΙΟ ENFIELD που υπάρχει στον κόσμο!

Οκτωβρίου 31, 2026

Δείτε στις φωτογραφίες από ένα ρωσικό φόρουμ το πιο μικρό τυφέκιο Enfield που υπάρχει στο κόσμο! Έχει σπείρωμα για σιγαστήρα ο οποίος είν...



Δείτε στις φωτογραφίες από ένα ρωσικό φόρουμ το πιο μικρό τυφέκιο Enfield που υπάρχει στο κόσμο! Έχει σπείρωμα για σιγαστήρα ο οποίος είναι μεγαλύτερος και πιο ογκώδης από το όπλο που έχει κομμένη κάννη και κοντάκι. Δείτε παρακάτω ένα βίντεο με ένα παρόμοιο τέτοιο όπλο ….


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