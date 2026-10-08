Καβάλα: Μία σύλληψη για παράνομη διακίνηση 8 μεταναστών - Αλβανός ο διακινητής...

Ένας Αλβανός πολίτης συνελήφθη χθες το απόγευμα (30-10-2026), σε οικισμό της Καβάλας, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να προ...

Ένας Αλβανός πολίτης συνελήφθη χθες το απόγευμα (30-10-2026), σε οικισμό της Καβάλας, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε να προωθεί στο εσωτερικό της χώρας οκτώ μετανάστες οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας εντόπισαν το όχημα να κινείται στην Εγνατία οδό Ξάνθης- Καβάλας. Ο οδηγός του δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και συνέχισε την πορεία του. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το αυτοκίνητο το οποίο βρέθηκε ακινητοποιημένο σε δασώδη περιοχή και τα άτομα που επέβαιναν είχαν τραπεί σε φυγή. Εντοπίσθηκαν αρχικά έξι αλλοδαποί ενώ έπειτα από έρευνες και αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίσθηκαν ακόμη δύο αλλοδαποί και ο οδηγός-διακινητής, ο οποίος και συνελήφθη.Κατασχέθηκαν το όχημα της παράνομης διακίνησης και δύο κινητά τηλέφωνα. Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας.Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ