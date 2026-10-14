Πάτρα: 14χρονος έκλεψε κοσμήματα από σπίτι και διέφυγε από το μπαλκόνι - Πώς τον εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

Η εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων από κατοικία στην Πάτρα οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός 14χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δ...

Η εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων από κατοικία στην Πάτρα οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός 14χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, οι δύο δράστες εισήλθαν στο σπίτι και στη συνέχεια να διέφυγαν από το μπαλκόνι.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το βράδυ (29/10), όταν ο ανήλικος, μαζί με άγνωστο συνεργό του, μπήκε σε κατοικία πρώτου ορόφου, ιδιοκτησίας γυναίκας, και αφαίρεσε κοσμήματα. Αμέσως μετά, οι δύο φερόμενοι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο μέσω του μπαλκονιού.Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποίησαν έρευνες και αξιοποίησαν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά την προανακριτική διαδικασία, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τον 14χρονο.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.