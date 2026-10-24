Οι απατεώνες ξαναχτυπούν! Χρίστιαν Μίτσκοσκι: Δεν ασχολούμαι με οστά από το παρελθόν, ο Γκότσε Ντέλτσεφ είναι η «Μακεδονία»!

Η μαζική ψυχική διαταραχή στα Σκόπια δεν έχει τελειωμό... Οικειοποιούνται ότι κινείται... Και Τσάρο Σαμουήλ και Γκόλτσε Ντέλτσεφ και Μεγαλ...





«Το καθήκον μου ως Πρωθυπουργού δεν είναι να ασχολούμαι με οστά που ανήκουν στο παρελθόν, αλλά με τη διασφάλιση ενός μέλλοντος που ανήκει στα παιδιά μας.Η μνήμη μας δεν υπόκειται στην έγκρισή τους. Καμία πίεση δεν μπορεί να σβήσει τον Γκότσε Ντέλτσεφ από την καρδιά του (σλαβο)μακεδονικού λαού. Γιατί ο Γκότσε είναι συνυφασμένος με τον αγώνα μας, με την ελευθερία μας, με την ύπαρξή μας. Ο Γκότσε είναι η ‘Μακεδονία’!»Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, με την ευκαιρία της 23ης Οκτωβρίου, η οποία γιορτάζεται στη χώρα ως Ημέρα του Μακεδονικού Επαναστατικού Αγώνα, σε μια προφανή αναφορά στην εναπόθεση των οστών του Βούλγαρου Τσάρου Σαμουήλ στη Σόφια, ανέφερε το βουλγαρικό πρακτορείο BGNES.Όσον αφορά τη Βουλγαρία, ο Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης σημαντική λόγω της ικανότητας της χώρας να συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να υπερασπίζεται τις θέσεις της εκ των έσω. Πρόσθεσε ότι δεν θα δεχτεί παραχωρήσεις που θεωρεί αντίθετες προς τα συμφέροντα του λαού της «Μακεδονίας».Σύμφωνα με το βουλγαρικό δημοσίευμα, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας τόνισε ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να οικοδομηθεί με βάση την επίγνωση των ιστορικών προκλήσεων, αλλά και μέσω μιας υπεύθυνης προσέγγισης στις σύγχρονες πολιτικές και γεωπολιτικές συνθήκες.Τόνισε ότι το ‘μακεδονικό όνομα’, η γλώσσα, ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να μεταβιβαστούν στις μελλοντικές γενιές.Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα πρέπει να αναπτύξει φιλικές σχέσεις και συνεργασία με όλες τις χώρες, αλλά ταυτόχρονα να απαιτεί σεβασμό για την ταυτότητα και την αξιοπρέπειά της.«Πιστεύω στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας μας και στην αξία της Ευρώπης, στην οποία διαφορετικοί λαοί σέβονται ο ένας τον άλλον. Πρέπει να χτίσουμε τη θέση μας εκεί με μεταρρυθμίσεις, με γνώση, με ισχυρούς θεσμούς και με διατηρημένη εθνική αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Μίτσκοσκι, όπως ανέφερε το TV21.Σχολιάζοντας τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «οι πολίτες έχουν κουραστεί από τη μακρά αναμονή για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από τις συνθήκες και τις διμερείς διαφορές που αντιμετωπίζει η χώρα».Δήλωσε ότι τα Σκόπια πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική παρά τις απογοητεύσεις και τον σκεπτικισμό, αλλά να το κάνουν με προσεκτική διπλωματία και μακροπρόθεσμη στρατηγική.«Δεν βλέπω την πολιτική ως έναν ανταγωνισμό μεταξύ μυών, αλλά μάλλον ως ένα παιχνίδι σκακιού. Και οι ισχυροί ηττώνται με τη σοφία», τόνισε ο πρωθυπουργός.Ο Μίτσκοσκι προειδοποίησε επίσης για την πιθανότητα προκλήσεων και προσπαθειών επιδείνωσης των εσωτερικών διαιρέσεων. Προέτρεψε τους πολίτες να μην υποκύψουν σε αυτό που αποκάλεσε «τεχνητά επιβαλλόμενα ερωτήματα και υπερβολικά εθνοτικά θέματα».Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η σταθερότητα του κράτους απαιτεί υπευθυνότητα από τους πολιτικούς παράγοντες, προσοχή και αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες εντάσεις.«Αντιδρώ σε παράλογα βήματα με λογική, στις προκλήσεις – με αρχές, στην πίεση – με ανθεκτικότητα και πίστη σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που εκπροσωπούμε», τόνισε ο Μίτσκοσκι.Στο τέλος της ομιλίας του, επεσήμανε ότι το κράτος θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και πολύπλοκες αποφάσεις, αλλά οι θεσμοί πρέπει να εξηγούν με διαφάνεια τις ενέργειές τους, να ακούν τους πολίτες και να διορθώνουν τα λάθη όταν είναι απαραίτητο.«Μια χώρα κυβερνάται με μάτια ανοιχτά στην πραγματικότητα και με αίσθηση της ζωής των ανθρώπων», δήλωσε ο πρωθυπουργός.Btv novinite.bg