Συγκλονιστική Υπόθεση... ΒΙΝΤΕΟ: Δείτε πως θα μοιάζουν οι άνθρωποι σε 1000 χρόνια ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ...!!!





Σύμφωνα με αυτό στο μακρινό μέλλον είναι πιθανό οι άνθρωποι να αποκτήσουν κόκκινα μάτια και το DNA μας να μεταλλαχτεί τόσο πολύ που να αποκτήσουμε σκούρο δέρμα, ως απάντηση στην υπερθέρμανση του πλανήτη.Άλλωστε η τεχνολογία και η επιστήμη της ρομποτικής θα έχει προχωρήσει τόσο που το ανθρώπινο σώμα θα μπορούσε να αποτελεί ξενιστή μιας κάποια εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης.«Στο μέλλον νανορομπότ μπορεί να έχουν ενσωματωθεί στα δικά μας όργανα, βελτιώνοντας τις ικανότητές μας. Έτσι ο άνθρωπος δεν θα χρειάζεται να περιορίζεται από τη δική του φυσιολογία αλλά να μετατραπεί σε ένα μείγμα της βιολογίας και της μηχανικής».Ταυτόχρονα, τα μωρά των μελλοντικών γενεών θα είναι πιο έξυπνα και πιο ελκυστικά από τους σημερινούς ανθρώπους, υποστηρίζει το βίντεο, και τονίζει την πιθανότητα πολλοί από εμάς να κατοικούν σε μακρινούς από τη γη πλανήτες.Βέβαια όπως καταλήγει το βίντεο, το γεγονός ότι θα εξελιχθούμε γενετικά μπορεί να οδηγήσει σε γενετική ομοιότητα, ή αλλιώς έλλειψη ανθρώπινης ποικιλομορφίας, γεγονός που αφήνει περιθώρια για μια νέα ενιαία ασθένεια του μέλλοντος, ικανή να αφανίσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος».