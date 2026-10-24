Ο διάλογος του Ωνάση με έναν πλανόδιο κουλουρά που έμεινε στην ιστορία

Είναι γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν υπέρ των ρίσκων καθώς θεωρούσε ότι αποτελούσαν έναν σημαντικό τρόπο να εξελιχθείς επαγγελματικά....

Είναι γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν υπέρ των ρίσκων καθώς θεωρούσε ότι αποτελούσαν έναν σημαντικό τρόπο να εξελιχθείς επαγγελματικά. Η παρακάτω ιστορία το επιβεβαιώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.«Όταν ο Ωνάσης είχε την Ολυμπιακή, αγόραζε κάθε μέρα ένα κουλούρι από τον ίδιο κουλουρά. Πάει λοιπόν μια μέρα ο Ωνάσης και λέει του κουλουρά:Αν βρω, αν ο αριθμός των κουλουριών που έχεις είναι μονός ή ζυγός, θα μου δώσεις όλα τα κουλούρια σου. Αν όμως δεν το βρω, θα σου δώσω 5.000 δραχμές (εκείνη την εποχή με τόσα χρήματα μπορούσε να αγοράσει κανείς ένα διαμέρισμα).Και απαντάει ο κουλουράς: ”Μα θα χάσω όλα τα κουλούρια μιας μέρας… Και απαντάει ο Ωνάσης: ”Γι’ αυτό θα μείνεις για πάντα κουλουράς…”»