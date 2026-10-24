Ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τους «προδότες» που σκότωσαν ελληνορθόδοξους σε εκκλησία

Με τις αυστηρότερες των ποινών θα αντιμετωπιστεί η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση εις βάρος ελληνορθόδοξων σε εκκλησία του Αλ-Καράκ, διαμ...



Η ανάρτηση του βασιλιά Αμπντάλα:



«Θα αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατική ενέργεια που έπληξε το Αλ-Καράκ με τις αυστηρότερες των ποινών.



»Όποιος δε αυταπατήθηκε ότι οι σφαίρες της προδοσίας μπορούν να διασπάσουν τις τάξεις των Ιορδανών, είδε τις επιδιώξεις του να συντρίβονται αδόκητα μπροστά στη σθεναρότητα και την ενότητά μας.



»Όλοι οι Ιορδανοί, από τον βορρά έως τον νότο της πατρίδας, είμαστε μέτοχοι της ίδιας γης και της ίδιας στάσης, και καμία προδοσία δεν πρόκειται να διεισδύσει ανάμεσά μας.



»Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των μαρτύρων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.



»Το αίμα του Ιορδανού είναι τίμιο και θα πατάξουμε με σιδηρά πυγμή όποιον τολμήσει να επιβουλευτεί αυτή τη χώρα».

Με τις αυστηρότερες των ποινών θα αντιμετωπιστεί η πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση εις βάρος ελληνορθόδοξων σε εκκλησία του Αλ-Καράκ, διαμήνυσε ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα, υπογραμμίζοντας ότι όποιος αυταπατήθηκε πως οι σφαίρες της προδοσίας μπορούν να διασπάσουν τις τάξεις των Ιορδανών, είδε τις επιδιώξεις του να συντρίβονται μπροστά στη σθεναρότητα και την ενότητα του έθνους.Όπως τόνισε, όλοι οι Ιορδανοί, από τον βορρά έως τον νότο, παραμένουν ενωμένοι στην ίδια γη και στην ίδια κοινή στάση, χωρίς περιθώριο για καμία προδοσία.Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των μαρτύρων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, διακηρύσσοντας πως το αίμα κάθε Ιορδανού είναι πολύτιμο και ότι το κράτος θα πατάξει με σιδηρά πυγμή όποιον τολμήσει να επιβουλευτεί τη χώρα.Διαβάστε τι συνέβη: Πολύνεκρη επίθεση σε Ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία