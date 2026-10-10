Σοβαρά επεισόδια μετά από γλέντι Ρομά στην Πάτρα: Τα έκαναν γυαλιά καρφιά, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στα Πράτσικα

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στα Πράτσικα Πάτρας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μίνωος και Άτλαντος. Σύμφωνα με πληροφορίες του t...



Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, Ρομά που διασκέδασαν σε γλέντι, άρχισαν να διαπληκτίζονται μεταξύ τους, να σπάνε και να πετάνε πράγματα, προφανώς σε κατάσταση μέθης.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της ΟΠΚΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές εμπλεκομένων στο Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στα Πράτσικα Πάτρας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μίνωος και Άτλαντος.