Θλιβερή χαλαρότητα... Διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας προς το ΥΠΕΞ της χώρας για το προκλητικό πανό στον αγώνα μπάσκετ «ΜΖΤ-Ηρακλής»

Και τους κάναμε την μούρη κρέας... Οι δασκαλεμένοι από τους; τούρκους σκοπιανοί δεν χαμπαριάζουν από διαμαρτυρίες. Η Πρεσβεία της Ελλάδ...





Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια προέβη σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών της δήθεν "Βόρειας Μακεδονίας" για το πανό με χάρτη της «Μεγάλης Μακεδονίας» που ανάρτησαν οπαδοί της ομάδας ΜΖΤ Σκοπίων, στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή που διεξήχθη στα Σκόπια στις 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Europe Cup.Συγκεκριμένα, οπαδοί της MZT Σκοπίων ανάρτησαν ένα πανό με χάρτη, όπου τμήματα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Χαλκιδικής, αλλά και τμήματα της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βουλγαρίας, εμφανίζονται ως εδάφη των Σκοπίων. Στο πανό, το οποίο πλαισιωνόταν και με τον Ήλιο της Βεργίνας αναγραφόταν: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας “360 Stepeni”, επιβεβαίωσε ότι αντέδρασε στο υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπιανών για το πανό που αναρτήθηκε., αναφέρθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια.Αναφορικά με το εμπρηστικό πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της MZT Σκοπίων, η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την κομισάριο του αγώνα, ενημερώνοντας παράλληλα και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.