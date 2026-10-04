ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΠΑΛΙ.... Αυτές οι 4 καθημερινές συνήθειες σας φέρνουν 12 ΧΡΟΝΙΑ πιο κοντά ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ...!!!

Υπάρχει ένας συνδυασμός τεσσάρων καθημερινών συνηθειών που σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών μπορούν να σας οδηγήσουν σε πρόωρ...





Υπάρχει ένας συνδυασμός τεσσάρων καθημερινών συνηθειών που σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών μπορούν να σας οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανση κατά 12 έτη! Υπάρχει ένας συνδυασμός τεσσάρων καθημερινών συνηθειών που σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των ειδικών μπορούν να σας οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανση κατά 12 έτη!





Οι συνήθειες αυτές όταν ακολουθούνται μαζί, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου και προσθέτουν 12 έτη στην εξωτερική εμφάνιση.





Η Elisabeth Kvaavik από το Πανεπιστήμιο του Όσλο και οι συνάδελφοί της, που παρακολούθησαν σχεδόν 5.000 βρετανούς για 20 έτη, βρήκαν ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης απεβίωσαν 91 από τα 314 άτομα που ακολουθούσαν και τις τέσσερις ανθυγιεινές συνήθειες (29%), σε σύγκριση με μόνο 32 από τα 387 άτομα που δεν είχαν καμία από τις τέσσερις συνήθειες (8%).





Η ομάδα που ακολουθούσε πιο υγιεινό τρόπο ζωής περιλάμβανε άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ και άτομα που είχαν διακόψει το κάπνισμα, άτομα που δεν έπιναν καθόλου αλκοόλ, καθώς και γυναίκες που έπιναν λιγότερα από δύο ποτά και άνδρες που έπιναν λιγότερα από τρία ποτά ημερησίως, άτομα που ασκούνταν τουλάχιστον δύο ώρες εβδομαδιαίως και άτομα που κατανάλωναν φρούτα και λαχανικά τουλάχιστον τρεις φορές ημερησίως.





Τα πιο συχνά αίτια θανάτου που καταγράφηκαν ήταν η καρδιακή νόσος και ο καρκίνος, νόσοι που και οι δύο σχετίζονται με τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής.





Οι συνήθειες λοιπόν που όταν συνδυαστούν επιφέρουν αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα είναι:





–το κάπνισμα





–η κατανάλωση περισσότερων των τριών αλκοολούχων ποτών ημερησίως για τους άνδρες και δύο για τις γυναίκες





–η αδράνεια ή έλλειψη σωματικής άσκησης λιγότερο από δύο ώρες την εβδομάδα και





–η πρόσληψη φρούτων και λαχανικών λιγότερο από τρεις φορές ημερησίως.





Αν και τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι όλοι όσοι ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής θα ζήσουν περισσότερο από τα άτομα με ανθυγιεινές συνήθειες, ο υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, επισημαίνουν οι επιστήμονες.





onmed.gr