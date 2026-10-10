Τουλάχιστον 15 νεκροί από ρωσικές βόμβες στη Ζαπορίζια, τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Η Χαρτσένκο έκανε λόγο για πλήγμα «στην ίδια μας την καρδιά», αναφερόμενη ιδιαίτερα στα παιδιά που σκοτώθηκαν. «Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και οι μικρότεροι από εμάς», είπε, χαρακτηρίζοντας τον θάνατό τους «αβάσταχτη θλίψη για τις οικογένειές τους και για ολόκληρη την πόλη».





Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πέντε κατευθυνόμενες βόμβες «ολίσθησης» (glide bombs), πλήττοντας κατοικημένες περιοχές της πόλης και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε πολυκατοικίες. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι και άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που χτυπήθηκαν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχίες ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.Οι εικόνες από το σημείο της επίθεσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από το πλήγμα. Όροφοι έχουν καταρρεύσει ο ένας πάνω στον άλλο, αφήνοντας πίσω τους τεράστιους όγκους από τσιμέντο, σίδερα και συντρίμμια.«Χτυπήθηκε το ισόγειο και οι από πάνω όροφοι απλώς κατέρρευσαν», περιέγραψε η ασκούσα καθήκοντα δημάρχου της Ζαπορίζια, Ρεγκίνα Χαρτσένκο, μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση από το σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με την ίδια, περισσότεροι από 80 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού εγκλωβισμένων, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.Τα σωστικά συνεργεία σταματούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων, προκειμένου να αφουγκραστούν φωνές ή άλλους ήχους από ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται ακόμη ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.