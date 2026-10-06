ΞΑΧΑΣΤΕ ΟΣΑ ΞΕΡΑΤΕ...!!! Το Αρχαιότερο επάγγελμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η π@υτ@να... Ούτε τα ΨΗΛΟΤΑΚΟΥΝΑ φτιάχτηκαν για ΓΥΝΑΙΚΕΣ...!!!

Τα ηλιοτρόπια κοιτάζουν συνέχεια τον ήλιο, οι έγκυες πρέπει να τρώνε για δύο, αν όλοι οι Κινέζοι χοροπηδούσαν ταυτόχρονα ο κόσμος θα... άλλαζε.Είναι μερικές από τις λεγόμενες άχρηστες πληροφορίες, που όμως τις ξέρουμε λάθος. Γιατί τα παραπάνω δεν ισχύουν. Κάτι τέτοιους μύθους κατέρριψε ένα νέο βιβλίο, το οποίο έγραψαν τα «μυαλά» πίσω από την εκπομπή QI του BBC.Σύμφωνα με αυτούς λοιπόν:Το σάντουιτς δεν εφευρέθηκε από τον Ερλ του Σάντουιτς, εκείνος του χάρισε το όνομά του. Πριν από αυτό αποκαλούνταν «ψωμί και τυρί» ή «ψωμί και κρέας». Το παλιότερο καταγεγραμμένο σάντουιτς κατασκευάστηκε κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα, από έναν ραβίνο που ονομαζόταν Χιλέλ ο Γηραιότερος και περιελάμβανε αρνί, χρένο και τσάτνεϊ. Ακόμη οι Εβραίοι τρώνε παραλλαγές του γιορτάζοντας το εβραϊκό Πάσχα.Οι έγκυες δεν πρέπει να τρώνε για δύο. Πρέπει να τρώνε για έναν και 1/10. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας της Βρετανίας, δεν χρειάζονται καν επιπλέον θερμίδες για τους πρώτους έξι μήνες. Για τους τελευταίους τρεις, χρειάζονται μία μικρή αύξηση θερμίδων, περίπου 200 την ημέρα.Το αρχαιότερο επάγγελμα δεν είναι η πορνεία αλλά η κατασκευή εργαλείων. Οι πρόγονοι των σύγχρονων ανθρώπων μετέτρεπαν κομμάτια πυριτόλιθου σε εργαλεία πριν από 2,5 εκατ. χρόνια και πλέον.Τα ηλιοτρόπια δεν στρέφονται προς τον ήλιο, τουλάχιστον όχι εκείνα που έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Σταματούν να ακολουθούν τον ήλιο μόλις αρχίσουν να βγάζουν μπουμπούκια. Μετά από αυτό παραμένουν σταθερά σε ένα σημείο, συνήθως στραμμένα προς την ανατολή ώστε να μην ζεσταίνονται πολύ τις απογευματινές ώρες.Τα ψηλά τακούνια δεν κατασκευάστηκαν για γυναίκες. Τα πρώτα φτιάχτηκαν στη Μέση Ανατολή, πιθανότατα στην Περσία, τον 9ο αιώνα. Σχεδιάστηκαν για τους ιππείς, ώστε να κρατούν σταθερά τα πόδια τους στον αναβολέα. Οι γυναίκες άρχισαν να τα φοράνε περίπου το 1630, ως μέρος της μόδας να μιμούνται τους άνδρες.Το ζεστό νερό δεν βοηθάει περισσότερο από το κρύο στο καθάρισμα των χεριών από βακτήρια. Το πιο σημαντικό είναι το σαπούνι. Παρότι το ζεστό νερό σκοτώνει τα βακτήρια, θα έπρεπε να είναι σχεδόν βραστό.Το ζώο με τα περισσότερα δόντια δεν είναι ούτε καρχαρίας, ούτε κροκόδειλος. Είναι γυμνοσάλιαγκας. Ενα συγκεκριμένο είδος του μπορεί να έχει έως και 750.000 δόντια.Οι καουμπόηδες δεν φορούσαν πλατύγυρο καπέλο. Στην Αγρια Δύση φορούσαν ότι έβρισκαν μπροστά τους.Αν όλος ο πληθυσμός της Κίνας χοροπηδούσε ταυτόχρονα, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Ακόμη κι αν κάτι τέτοιο μπορούσε να οργανωθεί, έχει υπολογιστεί ότι το αποτέλεσμα του γδούπου θα αντιστοιχούσε σε μόλις 500 τόνους ΤΝΤ.Οι Γάλλοι δεν ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να τρώνε βατραχοπόδαρα. Ηταν οι Βρετανοί της παλαιολιθικής εποχής, γιατί βρήκαν σε αυτά μία θρεπτική τροφή που μαγειρεύονταν εύκολα.Ο ταχύτερος τρόπος για να αποκτήσει κανείς «μπρονζέ» δέρμα δεν είναι να καθίσει στον ήλιο αλλά να φάει καρότα.Ο Ρωμαίος δεν φλέρταρε την Ιουλιέτα ενώ εκείνη βρισκόταν σε μπαλκόνι. Ο Σαίξπηρ έγραψε ότι η Ιουλιέτα εμφανίστηκε σε παράθυρο. Δεν υπήρχαν μπαλκόνια στην ελισαβετιανή Αγγλία. Η σκηνή του μπαλκονιού ήταν ιδέα του θεατρικού συγγραφέα Τόμας Οτγουεϊ (1652-85), ο οποίος άλλαξε το έργο, κλέβοντας τους χαρακτήρες, την πλοκή και μεγάλο μέρος των διαλόγων του Σαίξπηρ. Η δική του εκδοχή έγινε πιο δημοφιλής από την αρχική.Η πιο παχύσαρκη χώρα δεν είναι οι ΗΠΑ, αλλά το Ναούρου. Οι 10.000 κάτοικοι αυτού του νησιού στο νότιο Ειρηνικό έχουν μέσο δείκτη μάζας σώματος 34, ενώ για υγιείς ανθρώπους αυτή κυμαίνεται από 18 έως 25.Η μεγαλύτερη πυραμίδα, σε ότι αφορά τον όγκο, δεν είναι στην Αίγυπτο, αλλά στο Μεξικό, η πυραμίδα Τσολούλα.Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ελαστικών στον κόσμο δεν είναι η Michelin αλλά η Lego. Φτιάχνει έως και 320 εκατ. λάστιχα το χρόνο για τα παιχνίδια της, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 170 εκατ. της Michelin.