Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Δέκα παραβάσεις και δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη σήμερα στο Αιγαίο

Οκτωβρίου 06, 2026

   Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν την Τρίτη σε δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και δεκαπέντε παραβι...

  



Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν την Τρίτη σε δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και δεκαπέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα αεροσκάφη ήταν ένα ζεύγος οπλισμένων F-16, ένα CN-235 και τέσσερα UAV.

Ειδικότερα από τις δέκα συνολικά παραβάσεις σε μια προχώρησε το ζεύγος των F-16, δύο από το CN-235 και 7 από τα UAV.

Οι παραβιάσεις ήταν έξι από το CN-235 και εννιά από τα UAV.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, ενώ δεν υπήρξε εμπλοκή.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις έλαβαν χώρα στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)