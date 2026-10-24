ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΑΧΤΑΡΜΑΣ... Ποιοι ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος βουλευτής στην αρχαία Ελλάδα;

Στην Αρχαία Ελλάδα, δεν αποκτούσε ο καθένας το αξίωμα του Βουλευτή, αφού θα έπρεπε να πληροί, κάποιους κανόνες και προϋποθέσεις. Ανακα...
Στην Αρχαία Ελλάδα, δεν αποκτούσε ο καθένας το αξίωμα του Βουλευτή, αφού θα έπρεπε να πληροί, κάποιους κανόνες και προϋποθέσεις.
Ανακαλύπτοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για να γίνεις βουλευτής στην Αρχαία Ελλάδα καταλάβαμε το μεγαλείο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
1) Να είναι Αθηναίος πολίτης.
2) Nα κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία (όμαιμον, ομότροπον, ομόθρησκον)
3) Nα μην είναι κίναιδος, και
4) Να καταγραφεί όλη η περιουσία του, μέχρι και τα σανδάλια που φορούσε, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.
Εάν τηρούνταν όλα αυτά, τότε μπορούσε να γίνει βουλευτής. Οι νόμοι που εισήγουντο στην Εκκλησία του Δήμου για ψήφιση ήταν ονομαστικοί, δηλαδή έφεραν το όνομα του προτείνοντος. Εκείνος δε που πρότεινε κάποιον νόμο έπρεπε να είναι ΠΟΛΥ προσεκτικός.
Όχι μόνον να έχει εξετάσει το εάν υπήρχε άλλος, προγενέστερος νόμος που ρύθμιζε το θέμα με τρόπο διαφορετικό (οπότε έπρεπε να τον αναφέρει), αλλά ήταν και υπεύθυνος για τα αποτελέσματα του προτεινόμενου.
Έτσι, εάν πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα. Αν μάλιστα δεν έφθανε όλη η περιουσία του -μέχρι και τα σανδάλια του, που κατεγράφησαν-, τότε το ανεξόφλητο υπόλοιπο, υποχρεώνονταν να το εξοφλήσει δουλεύοντας στα δημόσια έργα.
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