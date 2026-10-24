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Μυστηριώδη «μαύρα τρίγωνα» πάνω από αμερικανική εγκατάσταση - Νέες αποκαλύψεις Πενταγώνου για τα UFO

Οκτωβρίου 24, 2026

  Ένα μυστηριώδες μαύρο τριγωνικό αντικείμενο να πετά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα πάνω από μια ευαίσθητη εγκατάσταση στις ΗΠΑ φαίνεται να...

 



Ένα μυστηριώδες μαύρο τριγωνικό αντικείμενο να πετά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα πάνω από μια ευαίσθητη εγκατάσταση στις ΗΠΑ φαίνεται να κέντρισε το ενδιαφέρον των ερευνών για περιστατικά που μπορεί να συνδέονται με τα UFO, όπως αποκαλύπτουν αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δημοσίευσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή (23/10).

Σύμφωνα με αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων προς το υπουργείο Άμυνας, το άγνωστο αντικείμενο δεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά ενός συμβατικού στρατιωτικού αεροσκάφους. Εξαφανίστηκε ξαφνικά και αθόρυβα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήσει ίχνος καυσαερίων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξή του.



Εθεάθη από πηγές, οι οποίες διαθέτουν «εκτενή επιχειρησιακή εμπειρία συνεργασίας με κυβερνητικές υπηρεσίες».

Πετούσε με 2.900 χλμ/ ώρα

Το «μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο» (UAP — Unidentified Anomalous Phenomenon), όρος που έχει αντικαταστήσει τον όρο UFO στους στρατιωτικούς, κυβερνητικούς και επιστημονικούς κύκλους, έμοιαζε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου δέλτα, με άνοιγμα πτερύγων από 9 έως 15 πόδια (2,75 έως 4,5 μέτρα), σύμφωνα με τις αναμνήσεις των παρατηρητών.

Οι ίδιοι υπολόγισαν ότι η ταχύτητά του ανερχόταν σε 1.800 μίλια την ώρα (περίπου 2.900 χιλιόμετρα την ώρα).

«Μοιάζει με κάτι περισσότερο από ένα μαύρο τριγωνικό σχήμα. Δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι ουσιαστικό στην έκθεση» δήλωσε ο Γκρεγκ Εγκίγκιαν, καθηγητής Ιστορίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Πενσιλβάνια (Penn State University) και συγγραφέας του βιβλίου του «Μετά την εμφάνιση των ιπτάμενων δίσκων: Μια παγκόσμια ιστορία του φαινομένου των UFO» όπως ανέφερε η εφημερίδα The Guardian.

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