Μυστηριώδη «μαύρα τρίγωνα» πάνω από αμερικανική εγκατάσταση - Νέες αποκαλύψεις Πενταγώνου για τα UFO

Εθεάθη από πηγές, οι οποίες διαθέτουν «εκτενή επιχειρησιακή εμπειρία συνεργασίας με κυβερνητικές υπηρεσίες».Πετούσε με 2.900 χλμ/ ώραΤο «μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο» (UAP — Unidentified Anomalous Phenomenon), όρος που έχει αντικαταστήσει τον όρο UFO στους στρατιωτικούς, κυβερνητικούς και επιστημονικούς κύκλους, έμοιαζε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου δέλτα, με άνοιγμα πτερύγων από 9 έως 15 πόδια (2,75 έως 4,5 μέτρα), σύμφωνα με τις αναμνήσεις των παρατηρητών.Οι ίδιοι υπολόγισαν ότι η ταχύτητά του ανερχόταν σε 1.800 μίλια την ώρα (περίπου 2.900 χιλιόμετρα την ώρα).«Μοιάζει με κάτι περισσότερο από ένα μαύρο τριγωνικό σχήμα. Δεν νομίζω ότι προσθέτει κάτι ουσιαστικό στην έκθεση» δήλωσε ο Γκρεγκ Εγκίγκιαν, καθηγητής Ιστορίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Πενσιλβάνια (Penn State University) και συγγραφέας του βιβλίου του «Μετά την εμφάνιση των ιπτάμενων δίσκων: Μια παγκόσμια ιστορία του φαινομένου των UFO» όπως ανέφερε η εφημερίδα The Guardian.