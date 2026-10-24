Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία καλεί τους Αμερικανούς σε εγρήγορση μετά την πολύνεκρη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν παρακολουθεί στενά την τρομοκρατική επίθεση της 23ης Οκτωβρίου κατά ελληνορθόδοξου ναού στο χωριό Χαμούντ τη...



Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε:



Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Εγγραφής Έξυπνου Ταξιδιώτη (STEP) του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εγγραφή στο STEP σας παρέχει τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας και διευκολύνει την πρεσβεία των ΗΠΑ να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ιορδανίας για οδηγίες δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων επεξηγήσεων για τις σειρήνες εκτάκτου ανάγκης στην Ιορδανία.



Παρακολουθείτε τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως τα Ρόγια Νιουζ (Roya News), Πέτρα Νιουζ (Petra News) και Τζόρνταν Τάιμς (Jordan Times), για πληροφορίες.





Σε περίπτωση αεροπορικής επίθεσης, μείνετε μακριά από γυάλινες πόρτες, παράθυρα και τυχόν συντρίμμια, και παρακολουθείτε το τηλέφωνό σας και τα Μέσα Ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες.



Διατηρείτε το κινητό σας τηλέφωνο φορτισμένο και προγραμματισμένο με τους αριθμούς εκτάκτου ανάγκης που αναγράφονται παρακάτω.



Να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας.



Αποφύγετε όλες τις διαδηλώσεις και τις μεγάλες συγκεντρώσεις.



Αποφύγετε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.



Παρακολουθείτε τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.



Επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία για λεπτομέρειες σχετικά με αλλαγές πτήσεων, εάν η πτήση σας επηρεάζεται.



Επιδείξτε προσοχή και παραμείνετε σε ετοιμότητα σε τοποθεσίες που συνδέονται δημοσίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Διατηρήστε χαμηλό προφίλ.



Επικοινωνήστε με την ιορδανική Αστυνομία καλώντας το 911 εάν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο.



Αναφέρετε αμέσως στην τοπική Αστυνομία οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή ανησυχία για την ασφάλεια.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν παρακολουθεί στενά την τρομοκρατική επίθεση της 23ης Οκτωβρίου κατά ελληνορθόδοξου ναού στο χωριό Χαμούντ της Αλ Καράκ.Οι Αρχές ασφαλείας αναφέρουν ότι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών του εγκλήματος και έχουν αποκλείσει την περιοχή του συμβάντος στην Αλ Καράκ.Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας σε εμπορικά κέντρα και άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων ξένων πρεσβειών στο Αμμάν.Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να αναμένουν αυξημένη αστυνομική παρουσία σε πολλές περιοχές της Ιορδανίας.Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς πολίτες τη συνεχή ανάγκη για εγρήγορση και τους παροτρύνουμε να παρακολουθούν τις ιορδανικές Αρχές για έκτακτες εξελίξεις, όπως τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας.Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμμάν παρακολουθεί στενά την τρομοκρατική επίθεση της 23ης Οκτωβρίου κατά ελληνορθόδοξου ναού στο χωριό Χαμούντ της Αλ Καράκ.Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας αναφέρει επτά νεκρούς και 27 τραυματίες που νοσηλεύονται ως αποτέλεσμα της επίθεσης.Οι Αρχές Ασφαλείας αναφέρουν ότι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών αυτού του εγκλήματος και έχουν αποκλείσει την περιοχή του συμβάντος στην Αλ Καράκ. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.Παράλληλα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας σε εμπορικά κέντρα και άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων ξένων πρεσβειών στο Αμμάν.Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να αναμένουν αυξημένη αστυνομική παρουσία σε πολλές περιοχές της Ιορδανίας.Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς πολίτες τη συνεχή ανάγκη για εγρήγορση και τους παροτρύνουμε να παρακολουθούν τις ιορδανικές Αρχές για έκτακτες εξελίξεις, όπως τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας, στον λογαριασμό @Police_Jo στο X.com.Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία θα συνεχίσει να αξιολογεί την κατάσταση και να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες εφόσον απαιτηθεί.