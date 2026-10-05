Η ελληνική επιγραφή στην προτομή του «επαναστάτη χωρίς αιτία» Τζέιμς Ντιν στο Λος Αντζελες -Τι σημαίνει

Τα αφιερώματα στον Τζέιμς Ντιν πολλά, εκείνο όμως που ξεχωρίζει είναι η προτομή του ηθοποιού που βρίσκεται στο Παρατηρητήριο Γκρίφιθ, που στέκει στο λόφο ψηλά από το Λος Άντζελες. Η επιλογή της τοποθέτησης του γλυπτού στο σημείο καθόλου τυχαία.Εκεί γυρίστηκε μια από τις σκηνές της ταινίας «Επαναστάτης Χωρίς Αιτία», που τον καθιέρωσε ως Ζεν Πρεμιέ της γενιάς του. Εκείνο όμως που προκαλεί αίσθηση για εμάς στην Ελλάδα, είναι το γεγονός πως στο πλάι της προτομής, ο καλλιτέχνης έχει χαράξει μια φράση στα αρχαία ελληνικά.«Σημαντικές σκηνές από την κλασική ταινία “Επαναστάτης χωρίς αιτία” γυρίστηκαν στο Παρατηρητήριο Γκρίφιθ την άνοιξη του 1955. Παρότι πολλές ταινίες έχουν γυριστεί εδώ, το φιλμ “Επαναστάτης χωρίς αιτία” είναι το πρώτο που προβάλει το Παρατηρητήριο και συνέβαλε στην διεθνή του φήμη» αναφέρει μεταξύ άλλων η επιγραφή κάτω από την προτομή του Τζέιμς Ντιν.Το 1955, ο Τζέιμς Ντιν βρισκόταν στο στούντιο του ζωγράφου και γλύπτη Κένεθ Κένταλ. Ο καλλιτέχνης ετοίμασε την προτομή ενός ηθοποιού που αποτελούσε το ίνδαλμα του Τζέιμς Ντιν, του Μάρλον Μπράντο. Αμέσως, ο 24χρονος τότε ηθοποιός ζήτησε από τον Κένταλ να φιλοτεχνήσει και για εκείνον ένα παρόμοιο γλυπτό.Η είδηση του θανάτου του όμως πρόλαβε τις εξελίξεις. O γλύπτης ξεκίνησε το γλυπτό το ίδιο βράδυ του θανάτου του Τζέιμς Ντιν και δεν σταμάτησε να φιλοτεχνεί πίνακες, γλυπτά και άλλα έργα για εκείνον μέχρι και το θάνατό του το 2006.Η προτομή του Τζέιμς Ντιν δεσπόζει σε κεντρικό σημείο στο αίθριο του Παρατηρητηρίου ΓκρίφιθΔεκαετίες μετά την ολοκλήρωση του έργου, εις ανάμνηση των γυρισμάτων στο Παρατηρητήριο Γκρίφιθ για τις ανάγκες της ταινίας «Επαναστάτης Χωρίς Αιτία», η προτομή τοποθετήθηκε στη δυτική πλευρά του λόφου.Αν κανείς βρεθεί στο σημείο θα παρατηρήσει πως στο πλάι, ο γλύπτης της προτομής του Τζέιμς Ντιν έχει χαράξει μια φράση στα αρχαία ελληνικά. «ΘΕΡΕΟΣ ΝΕΟΝ ΙΣΤΑΜΕΝΟΕΟ» διακρίνεται σκαλισμένο στον χαλκό, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «στις αρχές του καλοκαιριού». Μια φράση που έρχεται να δηλώσει με θλίψη πόσο νέος έφυγε από τη ζωή ο Τζέιμς Ντιν. iefimerida.gr