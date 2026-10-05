Γερμανία: Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών προειδοποιεί για τον κίνδυνο «άμεσης και βίαιης» σύγκρουσης με τη Ρωσία

Για «νέα, πιο επικίνδυνη ποιότητα» στην αντιπαράθεση με τη Μόσχα έκανε λόγο ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Μάρτιν Γιέγκερ...

Για «νέα, πιο επικίνδυνη ποιότητα» στην αντιπαράθεση με τη Μόσχα έκανε λόγο ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Μάρτιν Γιέγκερ και προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια «άμεση, βίαιη» σύγκρουση με τη Ρωσία.«Η τρέχουσα αντιπαράθεση με τη Ρωσία έχει λάβει μια νέα, πιο επικίνδυνη διάσταση: η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Μάρτιν Γιέγκερ, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στο πλαίσιο της ετήσιας δημόσιας ακρόασης στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στην Bundestag, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, και επισήμανε ότι «καμία άλλη χώρα δεν συνιστά σήμερα τόσο άμεση, ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη απειλή για τη Γερμανία».Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ο κ. Γιέγκερ σημείωσε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ενεργούν με «υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και σκληρότητας» και παραδέχθηκε ότι ο κίνδυνος περαιτέρω επιθέσεων στη Γερμανία «δεν έχει σε καμία περίπτωση παρέλθει».Επιπλέον, δήλωσε, η απειλή εκτείνεται πολύ πέρα από τον προγραμματισμό επιθέσεων, καθώς η Ρωσία «θέλει να διασφαλίσει για το μέλλον ότι δεν θα ληφθούν πολιτικές αποφάσεις σε βάρος της Μόσχας – τόσο στο Βερολίνο όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες».Η Γερμανία «έχει καταστεί σημαντικό εμπόδιο στην ηγεμονική προβολή ισχύος της Ρωσίας στην Ευρώπη και κατά συνέπεια στόχος ρωσικών ενεργειών, επειδή αντιτίθεται στον εκφοβισμό των συμμάχων της και δεν αποδέχεται τις αναθεωρητικές – επεκτατικές πολιτικές της Μόσχας και την πολεμική επέμβαση στην Ουκρανία. Όποιος δεν συμμορφώνεται, γίνεται εχθρός, αυτή είναι η ερμηνεία της Μόσχας», υπογράμμισε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας.«Η Ρωσία διεξάγει έναν σκιώδη πόλεμο εναντίον μας. Αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος δεν μπορεί να κατανοηθεί χρησιμοποιώντας συμβατικές στρατιωτικές ή νομικές κατηγορίες. Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση άμυνας, όμως δεχόμαστε επίθεση – πρόκειται πράγματι για έναν σκιώδη πόλεμο», συνέχισε ο Μάρτιν Γιέγκερ.Έπειτα, τόνισε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της πρέπει να προετοιμαστούν και για περαιτέρω παρεμβάσεις. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για απόπειρες εκφοβισμού και άλλες παρεμβάσεις. Πιθανότατα θα υπάρξουν και περαιτέρω πυρηνικές απειλές», είπε χαρακτηριστικά.Η BND δεν βλέπει πάντως αυτή τη στιγμή κάποια επικείμενη μεγάλη επίθεση. «Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ», διευκρίνισε ο κ. Γιέγκερ, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ότι παραμένει ο κίνδυνος για «χαμηλού επιπέδου ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες», ιδίως στις χώρες της Βαλτικής.Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ