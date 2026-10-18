Διαδηλώτρια στην Γαλλία ΜΑΤΑΙΑ προσπαθεί να σταματήσει λεηλάτες που κάνουν επιδρομή και αδειάζουν μίνι μάρκετ! ΒΙΝΤΕΟ





Κάποιοι βάνδαλοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, άδειασαν τα ράφια του καταστήματος και έπαιρναν όσα προϊόντα έβρισκαν, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες καταστροφές.





Από εκτεταμένα επεισόδια, καταστροφές και λεηλασίες συνοδεύονται οι μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία.Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται μία γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να εμποδίσει ομάδα κουκουλοφόρων να εισβάλει σε σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, παρακαλώντας τους να σταματήσουν.Η γυναίκα στέκεται μπροστά στην είσοδο του καταστήματος, του οποίου η πρόσοψη έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, επιχειρώντας να αποτρέψει τη λεηλασία. Ωστόσο, οι νεαροί που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο αγνοούν τις εκκλήσεις της, την παραμερίζουν και συνεχίζουν να εισέρχονται στο εσωτερικό.«Γιατί το κάνετε αυτό;», ρωτά η γυναίκα, φωνάζοντας επανειλημμένα «δεν είναι αυτός ο σκοπός», προσπαθώντας να εξηγήσει ότι οι καταστροφές και οι κλοπές δεν αποτελούν στόχο της διαμαρτυρίας.«Δεν είναι το μαγαζί του πατέρα σου» της απάντησε κάποιος από αυτούς. «Σώπα, κάνουμε επείγουσες αγορές» την ειρωνεύτηκε ένας άλλος.«Δεν πρόκειται να τους μεταπείσει κανείς» διαπίστωσαν πιο ψύχραιμοι, επιχειρώντας να απομακρύνουν την εμφανώς ταραγμένη γυναίκα που είναι βουρκωμένη, αλλά προφανώς και δεν έχει αντιληφθεί ότι η ιδεολογία της είναι αυτή που άνοιξε τις πόρτες και επέτρεψε την δράση των λεηλατών. Και γενικώς και ειδικώς... Δείτε το βίντεο