Στην Αλβανία οι διαδηλωτές πυρπολούν κυβερνητικά κτίρια και η Αστυνομία τούς «ρίχνει» με πλαστικές σφαίρες

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, η Αλβανία θυμίζει «καζάνι που βράζει», με διαδηλωτές να πυρπολούν κυβερνητικά κτίρια και την Αστυνομία να χρ...





Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, η Αλβανία θυμίζει «καζάνι που βράζει», με διαδηλωτές να πυρπολούν κυβερνητικά κτίρια και την Αστυνομία να χρησιμοποιεί πλαστικές σφαίρες για να απωθήσει το πλήθος.Βίντεο του Ρόιτερς κατέγραψε αστυνομικούς να πυροβολούν με καραμπίνα προς το πλήθος έξω από το υπουργείο Παιδείας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές.Δημοσιογράφοι του πρακτορείου εντόπισαν σφαιρίδια από καουτσούκ στο έδαφος, ενώ δύο μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας του Ρόιτερς και αρκετοί διαδηλωτές χτυπήθηκαν από τα σφαιρίδια, τα οποία άφησαν στρογγυλά σημάδια στο σώμα τους.Το περιστατικό σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αστυνομίας και διαδηλωτών, με το κέντρο των Τιράνων να μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες.Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες, ενώ εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και υδροβόλα.Ο αρχηγός της αλβανικής Αστυνομίας, Σκέντερ Χίτα, δεν διέψευσε τη χρήση πλαστικών σφαιρών όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο 17/10.«Όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόστηκαν σε περιορισμένο βαθμό, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων», δήλωσε.Ο Σκέντερ Χίτα γνωστοποίησε επίσης ότι επτά αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές έρευνες για «υπέρβαση εξουσίας» και «μη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας» κατά την αντιμετώπιση των διαδηλωτών.Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια συγκεκριμένα περιστατικά οδήγησαν στην απόφαση αυτή.Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για καταγγελίες περί κυβερνητικής διαφθοράς, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης.Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης πολίτες που αισθάνονται ότι τα αιτήματά τους αγνοήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν είχαν πραγματοποιηθεί, σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, διαδηλώσεις κατά ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου κατασκευαστικού έργου, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ.Οι συνεχιζόμενες ταραχές αποτελούν τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής πρόκληση για τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος εξελέγη πέρυσι για τέταρτη θητεία.«Είναι 13 χρόνια διαφθοράς και 13 χρόνια αδράνειας και κενών υποσχέσεων. Οπότε το ποτήρι έχει γεμίσει και βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας», δήλωσε το Σάββατο 17/10 ο Γιούρι Ταουλάχου, ένας 22χρονος φοιτητής Ιατρικής.Τόσο η Αστυνομία όσο και η κυβέρνηση καταδίκασαν τα βίαια επεισόδια, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.Σύμφωνα με τον Σκέντερ Χίτα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 1.067 ατόμων, ενώ για 388 περιπτώσεις έχουν κινηθεί διαδικασίες ποινικής δίωξης.Παράλληλα, δεκάδες αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.