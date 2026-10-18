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Πάτρα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βραδυ στα Ψηλαλώνια – Ένας τραυματίας από μαχαίρι – ΦΩΤΟ

Οκτωβρίου 18, 2026

  Πολύ άγριο επεισόδιο με μαχαίρια μπροστά σε κόσμο και μικρά παιδιά σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στα Ψη...

 



Πολύ άγριο επεισόδιο με μαχαίρια μπροστά σε κόσμο και μικρά παιδιά σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στα Ψηλαλώνια της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24 ανήλικοι διαπληκτίστηκαν και ο ένας έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε έναν επίσης ανήλικο, μπροστά στα μάτια περαστικών που είχαν μείνει άναυδοι, ενώ μερικά μέτρα μακρύτερα έπαιζαν μικρά παιδιά.

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.


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