Πάτρα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βραδυ στα Ψηλαλώνια – Ένας τραυματίας από μαχαίρι – ΦΩΤΟ

Πολύ άγριο επεισόδιο με μαχαίρια μπροστά σε κόσμο και μικρά παιδιά σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στα Ψη...

Πολύ άγριο επεισόδιο με μαχαίρια μπροστά σε κόσμο και μικρά παιδιά σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στα Ψηλαλώνια της Πάτρας.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24 ανήλικοι διαπληκτίστηκαν και ο ένας έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε έναν επίσης ανήλικο, μπροστά στα μάτια περαστικών που είχαν μείνει άναυδοι, ενώ μερικά μέτρα μακρύτερα έπαιζαν μικρά παιδιά.Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.