Πάτρα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βραδυ στα Ψηλαλώνια – Ένας τραυματίας από μαχαίρι – ΦΩΤΟ

Πολύ άγριο επεισόδιο με μαχαίρια μπροστά σε κόσμο και μικρά παιδιά σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στα Ψη...
Πολύ άγριο επεισόδιο με μαχαίρια μπροστά σε κόσμο και μικρά παιδιά σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στα Ψηλαλώνια της Πάτρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24 ανήλικοι διαπληκτίστηκαν και ο ένας έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε έναν επίσης ανήλικο, μπροστά στα μάτια περαστικών που είχαν μείνει άναυδοι, ενώ μερικά μέτρα μακρύτερα έπαιζαν μικρά παιδιά.
Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
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