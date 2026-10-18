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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΑΠΑΙΧΤΟ...!!! Το Αμερικανάκι, το Κινεζάκι και το Ελληνόπουλο με τον μπαμπά στο δημόσιο

Οκτωβρίου 18, 2026

Είναι ένα κινεζάκι, ένα αμερικανάκι, και ένα ελληνόπουλο και συζητάνε. Λέει λοιπόν το κινεζάκι: - Καλά μιλάμε,ο πατέρας μου δουλ...



Είναι ένα κινεζάκι, ένα αμερικανάκι, και ένα ελληνόπουλο και συζητάνε.
Λέει λοιπόν το κινεζάκι:






- Καλά μιλάμε,ο πατέρας μου δουλεύει 100 χιλιόμετρα μακριά απο'δώ αλλά με το καινούριο τρένο 3:00 σχολάει και 3:02 το τραπέζι είναι στρωμένο!

- Καλό, λέει το αμερικανάκι, αλλά εμένα ο πατέρας μου δουλεύει στη Nasa ξέρετε, και με τον καινούριο πύραυλο, δουλεύει στο φεγγάρι. 2:00 σχολάει, 4:00 το τραπέζι είναι στρωμένο!

- Τι μου λέτε ρε, λέει το ελληνόπουλο.
Εμένα ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος. Σχολάει στις 3 και στις 2:30 έχουμε ήδη φάει...


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