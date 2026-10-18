Σοκαρισατικό ατύχημα στην Αττική Οδό... Κόπηκε στη μέση νταλίκα! Στις γραμμές του τρένου ο τραυματίας οδηγός!

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Σύμφωνα με ...

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική οδό, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα και ένας από τους τραυματίες και συγκεκριμένα ο οδηγός του φορτηγού, μετά τη σύγκρουση, βρέθηκε στις γραμμές του Προαστιακού.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρό» με σοβαρά τραύματα.Από το τροχαίο σημειώθηκε κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην έξοδο για Λαμία - Πειραιά και στην Αττική οδό μόνο από τη Λ. Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ωστόσο, όπως αναφέρει νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί. Πλεόν, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κυρίως ρεύμα προς αεροδρόμιο διεξάγεται από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ κλειστή παραμένει η αριστερή.Επίσης η Hellenic Train ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μεταμόρφωση - ΣΚΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αμαξοστοιχία 4216 καταργήθηκε στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νερατζιώτισσα, ενώ η αμαξοστοιχία 1217 στο τμήμα Νερατζιώτισσα – Πειραιάς. Παράλληλα, δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία, μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.