Λογικό... Κάμερες στο εσωτερικό των ταξί για την προστασία των οδηγών, ζητά η ομοσπονδία ιδιοκτητών

Την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη θέσπιση ειδικού και σαφούς θεσμικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την εγκατάσταση και νόμιμη λει...

Την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη θέσπιση ειδικού και σαφούς θεσμικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία συστημάτων καμερών στο εσωτερικό όλων των ταξί, με σκοπό την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των επαγγελματιών οδηγών, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων.Με επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί θέτει το αίτημα νομοθετικής ρύθμισης για την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία συστημάτων καμερών γιατί πρόκειται για «σημαντικό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια, την προστασία και την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος των οδηγών ταξί».«Οι οδηγοί ταξί», όπως αναφέρει στην επιστολή της, «κατά την καθημερινή άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εξυπηρετούν πολίτες σε κάθε περιοχή και κάθε ώρα της ημέρας, συχνά κατά τις νυχτερινές ώρες, μεταφέροντας επιβάτες που δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων. Η φύση της εργασίας τους συνεπάγεται έκθεση σε περιστάσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική τους ακεραιότητα και την προσωπική τους ασφάλεια. Περιστατικά όπως επιθέσεις, απειλές, ληστείες, εκφοβισμός, φθορές οχημάτων και άλλες παραβατικές συμπεριφορές καθιστούν αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών προληπτικών μέτρων, ώστε οι εργαζόμενοι στον κλάδο να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και αίσθημα προστασίας».Και επισημαίνει πως «η ασφάλεια του οδηγού ταξί δεν μπορεί να αποτελεί ζήτημα ατομικής ευθύνης του κάθε επαγγελματία, αλλά οφείλει να αποτελεί αντικείμενο θεσμικής μέριμνας και οργανωμένης πολιτείας. Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία μας ζητά την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη θέσπιση ειδικού και σαφούς θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοκαταγραφής στο εσωτερικό όλων των οχημάτων ταξί, με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια των οδηγών και, όπου συντρέχει περίπτωση, των επιβατών. Η πρότασή μας δεν αποσκοπεί στην ανεξέλεγκτη παρακολούθηση των πολιτών, ούτε στην παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Αντιθέτως, επιδιώκουμε ένα σαφές, αναλογικό και ελεγχόμενο πλαίσιο, το οποίο θα κατοχυρώνει τη δυνατότητα προστασίας των επαγγελματιών, με πλήρη σεβασμό στην ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων».Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία, στην επιστολή της, προτείνει η σχετική νομοθετική ρύθμιση να προβλέπει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:1. Νομοθετική πρόβλεψη για την εγκατάσταση καμερών. Να θεσπιστεί ειδική διάταξη που θα επιτρέπει ή θα καθιστά υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα θα ορίζει ο νόμος, την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος κάμερας στο εσωτερικό κάθε ταξί.2. Αποκλειστικός σκοπός η ασφάλεια. Η καταγραφή να εξυπηρετεί αποκλειστικά την πρόληψη και τη διερεύνηση σοβαρών περιστατικών, όπως επιθέσεις, απειλές, ληστείες και άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς και την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των εμπλεκομένων.3. Σαφείς κανόνες ενεργοποίησης και λειτουργίας. Να καθοριστούν με ακρίβεια οι όροι λειτουργίας του συστήματος, οι δυνατότητες καταγραφής και οι τεχνικές προδιαγραφές του, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία χωρίς αδικαιολόγητη επέμβαση στην ιδιωτικότητα.4. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Να προβλέπεται σαφής ενημέρωση των επιβατών, κατάλληλη σήμανση, περιορισμός της καταγραφής στα απολύτως αναγκαία δεδομένα και απαγόρευση κάθε χρήσης του υλικού για άσχετους με τον σκοπό της ασφάλειας λόγους.5. Περιορισμένος χρόνος διατήρησης. Το καταγεγραμμένο υλικό να διαγράφεται αυτόματα μετά την πάροδο συγκεκριμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος, εκτός εάν έχει σημειωθεί περιστατικό για το οποίο απαιτείται νόμιμη διατήρηση του σχετικού αποσπάσματος.6. Ελεγχόμενη πρόσβαση στο υλικό. Να καθοριστούν περιοριστικά τα πρόσωπα και οι αρμόδιες αρχές που δικαιούνται να αποκτούν πρόσβαση στο υλικό, καθώς και η διαδικασία χορήγησής του στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διερεύνηση συγκεκριμένου περιστατικού.7. Ασφαλής αποθήκευση και αποτροπή καταχρήσεων. Να προβλεφθούν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να αποτρέπονται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η αντιγραφή, η αλλοίωση, η δημοσιοποίηση και κάθε παράνομη χρήση του καταγεγραμμένου υλικού.8. Απαγόρευση χρήσης για άσχετους σκοπούς. Να αποκλειστεί η εμπορική εκμετάλλευση, η δημόσια ανάρτηση ή διάδοση του υλικού και η αδικαιολόγητη παρακολούθηση της καθημερινής εργασίας του οδηγού.9. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Να πραγματοποιηθεί θεσμική διαβούλευση με τους εκπροσώπους του κλάδου, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε συναρμόδιο φορέα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα εφαρμόσιμο και νομικά ασφαλές πλαίσιο.10. Μέριμνα για την εφαρμογή του μέτρου. Να εξεταστούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το εύλογο κόστος εγκατάστασης, η μεταβατική περίοδος εφαρμογής και οι δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματιών, εφόσον η εγκατάσταση καταστεί υποχρεωτική.Κύριε Υπουργέ,Η θέσπιση ενός τέτοιου πλαισίου μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης της ασφάλειας στον κλάδο των ταξί, προσφέροντας παράλληλα ένα πρόσθετο μέσο τεκμηρίωσης και διερεύνησης σοβαρών περιστατικών, όταν αυτά συμβαίνουν.Η δυνατότητα ύπαρξης νόμιμου και ασφαλούς καταγεγραμμένου υλικού μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διερεύνηση καταγγελιών, στην απόδειξη των πραγματικών περιστατικών και στην προστασία τόσο των οδηγών όσο και των επιβατών από άδικες ή αβάσιμες κατηγορίες. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου, βεβαίως, προϋποθέτει την κατάλληλη τεχνική εφαρμογή και την αυστηρή τήρηση των νόμιμων εγγυήσεων.Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση για τον κλάδο μας. Ζητούμε τη θεσμική κατοχύρωση ενός μέτρου προστασίας για ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στον δρόμο και δικαιούνται να επιστρέφουν ασφαλείς στις οικογένειές τους.Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε:• Την άμεση εξέταση του αιτήματός μας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.• Την έναρξη διαδικασίας για τη σύνταξη και προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.• Τη σύγκληση συνάντησης εργασίας με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας και των συναρμόδιων αρχών.• Την έγγραφη ενημέρωσή μας για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει η Πολιτεία επί του συγκεκριμένου ζητήματος.Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας και στην ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών, ώστε να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο, σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την προστασία των επαγγελματιών οδηγών ταξί, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των πολιτών.».