Ο τελευταίος πόλεμος της ΣΠΑΡΤΗΣ… Η πόλη των γενναίων στη μάχη με τη Ρώμη!

Η αγέρωχη Σπάρτη υπήρξε για αιώνες η πολεμικότερη ελληνική πόλη με τους καλύτερους στρατιώτες της Ελλάδας. Η ιστορική πόλη είχε παρακμάσει ...









Η αγέρωχη Σπάρτη υπήρξε για αιώνες η πολεμικότερη ελληνική πόλη με τους καλύτερους στρατιώτες της Ελλάδας. Η ιστορική πόλη είχε παρακμάσει δραματικά μετά την ήττα του μεταρρυθμιστή βασιλιάς της Κλεομένη στην Σελλασία το 222 π.Χ. Παρόλα αυτά μπορούσε ακόμα να δείξει τα δόντια της ακόμα και απέναντι στην πανίσχυρη Ρώμη.Το 207 π.Χ. η Σπάρτη ηττήθηκε από την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Ο τύραννός της Μαχανίδας σκοτώθηκε. Τον Μαχανίδα διαδέχθηκε ο Πέλοπας, ο οποίος εκθρονίστηκε από τον Νάβιδα ο οποίος ισχυριζόταν ότι βασιλική καταγωγή.Ο Νάβις ήρθε σύντομα σε σύγκρουση με την Αχαϊκή Συμπολιτεία και ηττήθηκε. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Μακεδονικού Πολέμου ο Νάβις συμμάχησε με τον Φίλιππο Ε’ της Μακεδονίας που πολεμούσε τους Ρωμαίους κερδίζοντας το Άργος. Όταν είδε όμως ότι οι Ρωμαίοι νικούσαν τάχθηκε μαζί τους. Οι Ρωμαίοι επικύρωσαν την σπαρτιατική κατοχή του Άργους.Σύντομα όμως μετάνιωσαν τόσο λόγω της πίεσης από την σύμμαχό τους Αχαϊκή Συμπολιτεία, όσο και διότι ο Νάβις άρχισε να ισχυροποιεί την Σπάρτη, δημιουργώντας και στόλο. Οχύρωσε μάλιστα το Γύθειο το οποίο μετέτρεψε σε κύριο ναύσταθμο.Παράλληλα απελευθέρωσε πολλούς είλωτες τους οποίους ενέταξε στον στρατό του, παραχωρώντας τους και κλήρους γης, μαζί με μισθοφόρους. Οι Σπαρτιάτες πολίτες και οι ελεύθεροι πλέον είλωτες εξοπλίστηκαν ως σαρισσοφόροι.ΠόλεμοςΤο 195 π.Χ. ο Ρωμαίος ύπατος Τίτος Φλαμίνιος, με τη σύμφωνη γνώμη των περισσοτέρων Ελλήνων συμμάχων του, κήρυξε τον πόλεμο στην Σπάρτη. Ο Φλαμίνιος έστειλε πρεσβεία στην Σπάρτη απαιτώντας την «απελευθέρωση» του Άργους που όμως η Ρώμη είχε παραχωρήσει στους Σπαρτιάτες. Μετά την άρνηση του Νάβιδος 50.000 Ρωμαίοι και Έλληνες σύμμαχοί τους βάδισαν εναντίον του.Οι σύμμαχοι παρέκαμψαν το ελεγχόμενο από τους Σπαρτιάτες Άργος και κινήθηκαν προς τη Λακωνική. Ο Νάβις διέθετε περίπου 15.000 άνδρες. Στην Σελλασία μάλιστα επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στους Ρωμαίους και τους συμμάχους τους κερδίζοντας μια μικρή, προσωρινή νίκη. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.grhttps://www.history-point.gr/o-teleytaios-polemos-tis-spartis-i-poli-ton-gennaion-antisteketai-sti-romi