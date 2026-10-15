Το πρώτο Ελληνικό αυτόνομο υποβρύχιο σύστημα είναι γεγονός-Οι επιχειρησιακές εφαρμογές για το Πολεμικό Ναυτικό

Το πρώτο 100% ελληνικό AUV (Autonomous Underwater Vehicle) με την ονομασία MAR-01 είναι πλέον γεγονός καθώς η εταιρεία MARΕSCO ολοκλήρωσ...









Οι επιχειρησιακές εφαρμογές του MAR-01 περιλαμβάνουν αποστολές επιτήρησης υποθαλάσσιου χώρου – Underwater Domain Awareness (UDA), εντοπισμού ναρκών – Mine Countermeasures (MCM), προστασίας θαλάσσιων και υποθαλάσσιων κρίσιμων υποδομών – Critical Underwater Infrastructure Protection (CUIP), χαρτογράφησης βυθού, συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων – Rapid Environmental Assessment, έρευνας και διάσωσης υποβρυχίων – Submarine Search and Rescue (SUBSAR) κ.α. Παράλληλα, η εταιρεία εργάζεται για την ανάπτυξη δυνατότητων swarming (στολίσκος οχημάτων) μέσω της εξέλιξης του AUV ΜΑR-01 και της ενσωμάτωσης τεχνολογιών οι οποίες θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη ανάπτυξη και τον έλεγχο στολίσκου πολλών AUV. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέπει την κατανομή αποστολών και περιοχών επιτήρησης ανά όχημα, την συνεργατική επιτήρηση μεγαλύτερων περιοχών, την ανταλλαγή δεδομένων και τον συντονισμό μεταξύ πολλαπλών AUV, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα όλων των παραπάνω αποστολών.

Ο βασικός εξοπλισμός του MAR-01 περιλαμβάνει:Σόναρ έρευνας εμπρόσθιου τομέα – Forward Looking Sonar (FLS),



Πολυδεσμικό σόναρ σάρωσης βυθού – Multibeam Sonar (MBS),

Αισθητήρα υπολογισμού ταχύτητας ήχου στο νερό – Sound Velocity Profiler (SVP), (για συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων και για την ρύθμιση της λειτουργίας των σόναρ).

Σύστημα ακουστικού εντοπισμού θέσης του οχήματος – Ultra-Short Baseline (USBL) underwater acoustic positioning system.

Δορυφορικές επικοινωνίες και επικοινωνίες RF.

Αυτόματο πιλότο, Inertial Navigation System (INS) και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες ναυτιλίας (αισθητήρας βάθους, απόστασης από τον βυθό κτλ).



Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός του MAR-01 επιτρέπει την επιλογή και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη (modular design). Το όχημα κατά την εκτέλεση της περιπολίας στην περιοχή που θα του ανατεθεί καταγράφει και αποθηκεύει το σύνολο των δεδομένων που συλλέγονται από τα σόναρ και τους αισθητήρες. Μετά το πέρας της περιπολίας οι καταγραφές και τα δεδομένα που περισυνέλλεξε το MAR-01 αναλύονται από τον χειριστή, για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την περιοχή που σαρώθηκε.



Πίσω από αυτές τις δυνατότητες βρίσκεται η διεπιστημονική ομάδα της MARESCO. Η ανάπτυξη του λογισμικού του οχήματος και του συστήματος Command and Control (C2), καθώς και η ολοκλήρωση όλων των αισθητήρων, έχουν πραγματοποιηθεί εσωτερικά από την εταιρεία. Ωκεανογράφοι, ναυπηγοί, μηχανολόγοι και μηχανικοί λογισμικού συνεργάζονται με εν αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία συνδυάζουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, πολυετή επιχειρησιακή εμπειρία και ενεργό συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Η συνεργασία αυτή συνδέει τη γνώση του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη συστημάτων με τις πραγματικές απαιτήσεις των σύγχρονων ναυτικών επιχειρήσεων.



Οι επιχειρησιακές εφαρμογές του MAR-01 περιλαμβάνουν αποστολές επιτήρησης υποθαλάσσιου χώρου – Underwater Domain Awareness (UDA), εντοπισμού ναρκών – Mine Countermeasures (MCM), προστασίας θαλάσσιων και υποθαλάσσιων κρίσιμων υποδομών – Critical Underwater Infrastructure Protection (CUIP), χαρτογράφησης βυθού, συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων – Rapid Environmental Assessment, έρευνας και διάσωσης υποβρυχίων – Submarine Search and Rescue (SUBSAR) κ.α. Παράλληλα, η εταιρεία εργάζεται για την ανάπτυξη δυνατότητων swarming (στολίσκος οχημάτων) μέσω της εξέλιξης του AUV ΜΑR-01 και της ενσωμάτωσης τεχνολογιών οι οποίες θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη ανάπτυξη και τον έλεγχο στολίσκου πολλών AUV. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέπει την κατανομή αποστολών και περιοχών επιτήρησης ανά όχημα, την συνεργατική επιτήρηση μεγαλύτερων περιοχών, την ανταλλαγή δεδομένων και τον συντονισμό μεταξύ πολλαπλών AUV, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα όλων των παραπάνω αποστολών.



Εδώ να τονίσουμε ότι ειδικά οι τομείς της ναρκαλιείας και ναρκοθηρίας είναι κρίσιμοι τομείς ναυτικών επιχειρήσεων, στους οποίους τον Πολεμικό Ναυτικό αναζητά σύγχρονες λύσεις. Το MAR-01 είναι η ιδανική λύση για το ΠΝ καθώς μπορεί να επιχειρήσει από οποιοδήποτε πλοίο του στόλου, να αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς και να σαρώσει σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα περιοχές ενδιαφέροντος παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα στον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πλοία γενικής υποστήριξης (ΠΓΥ ΑΤΛΑΣ Ι – ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΓΥ ΑΙΑΣ – ΠΓΥ-ΕΕ ΠΕΡΣΕΑΣ) που πρόσφατα έχουν ενταχθεί στο ΠΝ, θα μπορούσαν φέροντας έναν αριθμό μη επανδρωμένων υποβρυχίων οχημάτων να μετατραπούν σε πλατφόρμες υποθαλάσσιας επιτήρησης.



Η MARESCO συμμετείχε στην άσκηση UVEX 1/26 τον Μάρτιο του 2026, στην οποία η εταιρεία έκανε επίδειξη των δυνατοτήτων εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών με ανάπτυξη του τηλεχειριζόμενου ρομποτικού υποβρύχιου οχήματος – Remotely Operated Vehicle (ROV) που διαθέτει. Το ROV της MARESCO επιχείρησε από το Ν/ΘΗ ΕYNIKH και αφού εντόπισε νάρκη βυθού σε μεγάλο βάθος με τους αισθητήρες του οχήματος, εν συνεχεία προέβη σε εικονική εξουδετέρωση της νάρκης μέσω τοποθέτησης εικονικού εκρηκτικού πλησίον της νάρκης. Πλέον στην UVEX 2/26 (η οποία θα διεξαχθεί αυτές τις ημέρες) η εταιρεία θα συμμετάσχει με το MAR-01 σε σενάριο έρευνας και εντοπισμού ναρκών, εντοπισμού θαλάσσιων εμποδίων καθώς και θαλάσσιας επιτήρησης. Η συμμετοχή του AUV της MARESCO σε άσκηση του ΠΝ αποδεικνύει και την τεχνολογική ωριμότητα της πλατφόρμας η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επίπεδο τεχνολογικής ωρίμανσης TRL 7.



Επιπλέον των αρχικών δυνατοτήτων του AUV όπως περιγράψαμε παραπάνω η MARESCO ήδη δρομολογεί την εξέλιξή του ενσωματώνοντας επιπλέον δυνατότητες μέσα από τη συμμετοχή της σε αμυντικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία παρέχουν σημαντική τεχνογνωσία αλλά και πολύ σημαντικές συνεργασίες με το ευρωπαϊκό και εθνικό αμυντικό οικοσύστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα συνεργατικής λειτουργίας μέσω team swarming πολλών AUV μαζί, η ανάπτυξη docking stations στα οποία το AUV θα επαναφορτίζει και θα ανταλλάσσει δεδομένα με τον σταθμό ελέγχου, η δυνατότητα real time επικοινωνίας μέσω acoustic link με τη βάση η οποία θα παρέχει συνεχές underwater situational awareness, η ενσωμάτωση δυνατοτήτων ΑΙ στο όχημα για απευθείας αναγνώριση επαφών και εκτέλεση ανάλογων ενεργειών από το όχημα και άλλα τα οποία θα αναλύσουμε προσεχώς. Την αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια υποστηρίζουν οι νέες εγκαταστάσεις της MARESCO στην Καλλιθέα, οι οποίες λειτουργούν από τον Ιούνιο του 2026. Εκεί η εταιρεία διαθέτει την πρώτη εξειδικευμένη υποδομή πλήρους σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής και δοκιμών μη επανδρωμένων υποβρυχίων οχημάτων στην Ελλάδα. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει υπερβαρικό θάλαμο για δοκιμές πίεσης έως 60 bar, δεξαμενή δοκιμών οχημάτων και συστημάτων, εργαστήρια σύνθετων υλικών και ηλεκτρονικών, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο.



Η συγκέντρωση αυτών των υποδομών σε έναν ενιαίο χώρο επιτρέπει στην εταιρεία να υλοποιεί ολοκληρωμένο κύκλο σχεδίασης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, δοκιμών και τεχνολογικής επαλήθευσης, περιορίζοντας την εξάρτηση από εξωτερικές εγκαταστάσεις και ενισχύοντας την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα ανάπτυξης νέων εγχώριων τεχνολογικών λύσεων. Με την αυτονομία της χώρας μας να είναι πλέον το βασικό ζητούμενο στον τομέα της άμυνας, η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του AUV MAR-01 καθώς και η επένδυση σε σύγχρονες υποδομές από τη MARESCO, θέτουν πλέον έναν σημαντικό λίθο σε έναν τομέα ιδιαίτερα απαιτητικό, τον τομέα της υποβρύχιας τεχνολογίας και επιτήρησης. Ο τομέας αυτός απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία την οποία ελάχιστες εταιρείες διαθέτουν πανευρωπαϊκά. Η προσπάθεια της MARESCO και των ανθρώπων της στον απαιτητικό τομέα των αυτόνομων υποβρύχιων συστημάτων αξίζει αναγνώριση. Το επόμενο βήμα είναι η συστηματική αξιολόγηση των δυνατοτήτων αυτών και η διερεύνηση της αξιοποίησής τους από το Πολεμικό Ναυτικό, ώστε η εγχώρια τεχνογνωσία να εξελιχθεί σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές του ανάγκες.

Το πρώτο 100% ελληνικό AUV (Autonomous Underwater Vehicle) με την ονομασία MAR-01 είναι πλέον γεγονός καθώς η εταιρεία MARΕSCO ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και κατασκευή του και αυτό το διάστημα εκτελεί θαλάσσιες δοκιμές με ιδιαίτερη επιτυχία. Η MARESCO διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον χώρο της θαλάσσιας τεχνολογίας, της υποβρύχιας ρομποτικής και των εξειδικευμένων θαλάσσιων ερευνών. Από το 1984 αναπτύσσει, ολοκληρώνει και υποστηρίζει τεχνολογικές λύσεις για το υποθαλάσσιο περιβάλλον, αποκτώντας εμπειρία σε επιστημονικές, βιομηχανικές και επιχειρησιακές εφαρμογές. Πλέον η μεγάλη αυτή εμπειρία της εταιρείας μετουσιώθηκε στο AUV MAR-01 μία αυτόνομη υποβρύχια πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων η οποία σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε inhouse αποκλειστικά από την MARESCO.Το MAR-01 είναι ένα μικρού μεγέθους αυτόνομο υποβρύχιο όχημα μήκους 2 μέτρων το οποίο μπορεί να επιχειρεί για πάνω από 12 συνεχόμενες ώρες με ταχύτητα περιπολίας 5 κόμβων ενώ η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει είναι αρκετά μεγαλύτερη. To βάρος του δεν ξεπερνά τα 25 κιλά γεγονός που το καθιστά εύκολο στη μεταφορά και στην ανάπτυξη ακόμη και από ένα μόνο άτομο. Το μέγιστο βάθος που μπορεί να επιχειρήσει είναι τα 300 μέτρα. Η πρωτοποριακή του σχεδίαση η οποία περιλαμβάνει 5 συνολικά κινητήρες (thrusters) του επιτρέπει επίσης να εκτελεί απαιτητικούς ελιγμούς, να τηρείται με ακρίβεια σε συγκεκριμένο σημείο και να μπορεί να λάβει οποιονδήποτε προσανατολισμό στον τρισδιάστατο χώρο ανάλογα με της απαιτήσεις της αποστολής ή της παρατήρησης την οποία εκτελεί.