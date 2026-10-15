Η ΜΑΥΡΟΨΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ποτέ δεν είχε όρια... Η Τζένη Καρέζη δεν πήγε ούτε στην κηδεία του πατέρα της στον οποίο είχε φερθεί αισχρά διότι ο Γυμνασιάρχης Καρπούζης ήταν Εθνικόφρων...

Ενδιαφέρον έχει η ιστορία με τον πατέρα της μεγάλης μας ηθοποιού, Τζένης Καρέζη (κατά κόσμον Ευγενίας Καρπούζη). Ο καθηγητής Μαθηματικών...
Ενδιαφέρον έχει η ιστορία με τον πατέρα της μεγάλης μας ηθοποιού, Τζένης Καρέζη (κατά κόσμον Ευγενίας Καρπούζη). Ο καθηγητής Μαθηματικών και Γυμνασιάρχης Κώστας Καρπούζης ήταν γνωστός Εθνικόφρων και Βασιλόφρων των Αθηνών.
Επί Κατοχής και Συμμοριτοπολέμου ανακατεύτηκε με τις Εθνικές Οργανώσεις και μπήκε στο στόχαστρο των Αριστερών. Όταν το 1948 η κόρη του η Τζένη εξεδήλωσε την επιθυμία να γίνει ηθοποιός, ο Καρπούζης αντέδρασε άγρια. Η Τζένη έφυγε από το σπίτι και σε λίγο την ακολούθησε κι η μητέρα της η Θεώνη, που ήταν εθνικόφρων δασκάλα.
Άνοιξε ο γαμπρός του ο Κώστας Καζάκος, τον έβαλε στο σαλόνι (όπως διηγείται ο ίδιος ο Καζάκος) αλλά η Καρέζη μόλις τον είδε, τον έβρισε και τον διέταξε να σηκωθεί και να φύγει!..
Απογοητευμένος ο συνταξιούχος Γυμνασιάρχης Καρπούζης δεν ξαναείδε ποτέ την κόρη του και μετά από δύο χρόνια (1971) σκοτώθηκε σε τροχαίο, χωρίς η Καρέζη να πάει στην κηδεία του!.. Ιδού πού οδηγεί η Σύφιλη της Αριστεράς: Η φιλάνθρωπη με τους Λαθρομετανάστες Τζένη Καρέζη φέρθηκε ελεεινά στον Γυμνασιάρχη πατέρα της επειδή ήταν Δεξιός και Πατριώτης!...
"Κοινός Νούς" - Εφημερίδα "Στόχος"
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