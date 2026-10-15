Η ΜΑΥΡΟΨΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ποτέ δεν είχε όρια... Η Τζένη Καρέζη δεν πήγε ούτε στην κηδεία του πατέρα της στον οποίο είχε φερθεί αισχρά διότι ο Γυμνασιάρχης Καρπούζης ήταν Εθνικόφρων...









Ενδιαφέρον έχει η ιστορία με τον πατέρα της μεγάλης μας ηθοποιού, Τζένης Καρέζη (κατά κόσμον Ευγενίας Καρπούζη). Ο καθηγητής Μαθηματικών και Γυμνασιάρχης Κώστας Καρπούζης ήταν γνωστός Εθνικόφρων και Βασιλόφρων των Αθηνών.Επί Κατοχής και Συμμοριτοπολέμου ανακατεύτηκε με τις Εθνικές Οργανώσεις και μπήκε στο στόχαστρο των Αριστερών. Όταν το 1948 η κόρη του η Τζένη εξεδήλωσε την επιθυμία να γίνει ηθοποιός, ο Καρπούζης αντέδρασε άγρια. Η Τζένη έφυγε από το σπίτι και σε λίγο την ακολούθησε κι η μητέρα της η Θεώνη, που ήταν εθνικόφρων δασκάλα.Τα χρόνια πέρασαν, η Ευγενία Καρπούζη έγινε η μεγάλη πρωταγωνίστρια Τζένη Καρέζη, αλλά αρνιόταν πεισματικά να δεί τον «Δοσίλογο» πατέρα της!.. Το 1969, ο Κώστας Καρπούζης χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της για δεί την κομμουνίστρια κόρη του μετά από 20 χρόνια.Άνοιξε ο γαμπρός του ο Κώστας Καζάκος, τον έβαλε στο σαλόνι (όπως διηγείται ο ίδιος ο Καζάκος) αλλά η Καρέζη μόλις τον είδε, τον έβρισε και τον διέταξε να σηκωθεί και να φύγει!..Απογοητευμένος ο συνταξιούχος Γυμνασιάρχης Καρπούζης δεν ξαναείδε ποτέ την κόρη του και μετά από δύο χρόνια (1971) σκοτώθηκε σε τροχαίο, χωρίς η Καρέζη να πάει στην κηδεία του!.. Ιδού πού οδηγεί η Σύφιλη της Αριστεράς: Η φιλάνθρωπη με τους Λαθρομετανάστες Τζένη Καρέζη φέρθηκε ελεεινά στον Γυμνασιάρχη πατέρα της επειδή ήταν Δεξιός και Πατριώτης!..."Κοινός Νούς" - Εφημερίδα "Στόχος"