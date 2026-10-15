Η Λιβύη προειδοποιεί την Ελλάδα κατά των δραστηριοτήτων εξερεύνησης και απειλεί να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις για τα θαλάσσια σύνορα

Μεταφέρουμε από Αραβικό Μέσο της Λιβυης... «Η Λιβύη απέστειλε διπλωματική διακοίνωση στην Ελλάδα διαμαρτυρόμενη για τις δραστηριότητες εξ...
Μεταφέρουμε από Αραβικό Μέσο της Λιβυης...
«Η Λιβύη απέστειλε διπλωματική διακοίνωση στην Ελλάδα διαμαρτυρόμενη για τις δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου νότια της Κρήτης», γράφει το αραβικό δημοσίευμα ( τα σημεία στον χάρτη E και F είναι η λεγόμενη οριοθέτηση μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας με βάση το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019)
Η Λιβύη απέστειλε διπλωματική διακοίνωση στην Ελλάδα διαμαρτυρόμενη για τις δραστηριότητες εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου νότια της Κρήτης, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση των εργασιών σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή των διμερών διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, σύμφωνα με την Libya Witness.
Η ένσταση της Λιβύης αφορά πρόσκληση υποβολής προσφορών που εκδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για άδειες διεξαγωγής σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και του Ιονίου Πελάγους.
Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Αυγούστου 2026 και περιελάμβανε περιοχές που χαρακτηρίστηκαν ως Νότια Κρήτη 1, Νότια Κρήτη 2 και Νοτιοδυτική Κρήτη.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Τρίπολη θεώρησε ότι αυτά τα μέτρα επηρεάζουν τα δικαιώματά της στην υφαλοκρηπίδα, με βάση τις θαλάσσιες ζώνες που δήλωσε και καταχώρησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025 (σημείωση: με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο), προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης εξερεύνησης στην πορεία των διαπραγματεύσεων, οι οποίες είχαν σημειώσει πρόοδο κατά τη διάρκεια προηγούμενων γύρων.
Αντιθέτως, η Αθήνα επιμένει στην υιοθέτηση της μέσης γραμμής για τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων των θαλάσσιων ζωνών της σε περιοχές που δεν οριοθετούνται με διμερή συμφωνία, βάσει του Νόμου 4001 του 2011 και της ερμηνείας του διεθνούς δικαίου από την ίδια.
Ελληνικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά τόνισαν ότι η συνέχιση του διαλόγου δεν σημαίνει παραίτηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα που η Ελλάδα τηρεί.
Δείτε Χάρτες
Η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών επικεντρώνεται σε επικαλυπτόμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις στην ανατολική και νότια Μεσόγειο, ιδίως στις περιοχές γύρω από το νησί της Κρήτης, όπου η Λιβύη βασίζει τις διεκδικήσεις της στο ναυτικό μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη με την Τουρκία το 2019, μαζί με τους χάρτες που υπέβαλε στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ η Ελλάδα αντιτίθεται σε μέρη αυτών των διεκδικήσεων.
Η Λιβύη προειδοποιεί ότι η διεξαγωγή δραστηριοτήτων εξερεύνησης σε μη οριοθετημένες περιοχές θα μπορούσε να υπονομεύσει προηγούμενες συνεννοήσεις και να παρεμποδίσει τις διαπραγματεύσεις, ενώ η Αθήνα πιστεύει ότι η αδυναμία επίτευξης τελικής συμφωνίας δεν την εμποδίζει να συνεχίσει ενέργειες που θεωρεί συμβατές με τα θαλάσσια δικαιώματά της.
Όπως σημειώνεται, η αλλαγή στην ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, μετά την αποχώρηση του Ακίλα Σάλεχ από τη θέση που κατείχε για περίπου 12 χρόνια, μπορεί να εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της αντιμετώπισης του ναυτιλιακού μνημονίου συνεννόησης με την Τουρκία.
Τονίζεται, μάλιστα, πως ο Σάλεχ διατήρησε διαύλους επικοινωνίας με την Ελλάδα και αντιτάχθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο συνεννόησης από την υπογραφή του, ενώ η επίσημη διαδικασία επικύρωσης παραμένει συνδεδεμένη με τις αποφάσεις των αρμόδιων λιβυκών θεσμών.
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