Εκεί καταντήσαμε με την Συμφωνία των Πρεσπών... Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από Σκόπια: Θα σας καλωσορίσουμε στην ΕΕ με τη «μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα»

«Το μήνυμά μου είναι σαφές – ανήκετε μαζί μας, στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βόρεια Μακεδονία έχει πραγματικά σημειώσει επιτυχία μ...







Γνωρίζω πόσο ευαίσθητο είναι αυτό, αλλά θέλω να είμαι σαφής σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει η Ευρώπη. Θα καλωσορίσουμε τη ¨¨Βόρεια Μακεδονία¨¨ (στο κείμενο γράφει μόνο «Μακεδονία») με την ταυτότητά της και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο «μακεδονικός πολιτισμός» και η «μακεδονική γλώσσα» μπορούν να κάνουν την Ένωσή μας πλουσιότερη. Επειδή το σύνθημά μας είναι – ποικιλομορφία και ενότητα – και είμαστε πολύ σοβαροί σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.



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Echedoros.blog Γνωρίζω πόσο ευαίσθητο είναι αυτό, αλλά θέλω να είμαι σαφής σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει η Ευρώπη. Θα καλωσορίσουμε τη ¨¨Βόρεια Μακεδονία¨¨με την ταυτότητά της και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο «μακεδονικός πολιτισμός» και η «μακεδονική γλώσσα» μπορούν να κάνουν την Ένωσή μας πλουσιότερη. Επειδή το σύνθημά μας είναι – ποικιλομορφία και ενότητα – και είμαστε πολύ σοβαροί σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Το μήνυμά μου είναι σαφές – ανήκετε μαζί μας, στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βόρεια Μακεδονία έχει πραγματικά σημειώσει επιτυχία με το σχέδιο ανάπτυξης και αυτό χάρη στην προσωπική σας δέσμευση, στην προσωπική σας ετοιμότητα και σας ευχαριστώ γι’ αυτό.Έχετε ήδη λάβει 140 εκατομμύρια ευρώ και θα ακολουθήσουν πρόσθετες πληρωμές τις επόμενες εβδομάδες και η πρόοδος είναι πραγματικά εντυπωσιακή», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σήμερα στα Σκόπια.Τόνισε ότι η "Βόρεια Μακεδονία" απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να λάβει τολμηρές αποφάσεις για το μέλλον της, όπως επεσήμανε, η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια στιγμή αληθινού πολιτικού θάρρους με δύο χώρες που επέλεξαν να γυρίσουν μια νέα σελίδα και να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μαζί – άνοιξε την πόρτα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και σήμερα η Βόρεια Μακεδονία είναι ένας πραγματικά πολύτιμος σύμμαχος, ομοίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζουμε μαζί την ασφάλειά μας.«Ήσασταν η πρώτη χώρα στην περιοχή που υπέγραψε την εταιρική σχέση άμυνας και ασφάλειας, καθώς και που χρησιμοποίησε τα ευρωπαϊκά μέσα ασφάλειας. Είστε μέρος του συνασπισμού των προθύμων, επειδή όταν ένα ευρωπαϊκό έθνος και φίλος δέχθηκε επίθεση, η "Βόρεια Μακεδονία" σηκώθηκε και βοηθήσατε την Ένωσή μας και είμαστε πραγματικά πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό. Αυτή είναι η Βόρεια Μακεδονία που γνωρίζουμε, μια χώρα που τηρεί τον λόγο της, μια χώρα που ανήκει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μήνυμά μου είναι το εξής. Σαφώς, μας ανήκετε», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.[Επισημαίνεται ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόταν συνεχώς στα Σκόπια ως ¨¨Βόρεια Μακεδονία¨¨ και τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης ‘έσβηναν’ το «Βόρεια» και φαινόταν η φον ντε Λάιεν να αναφέρει τη χώρα ως «Μακεδονία»]Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε ότι με πολλή προσπάθεια, με αφοσίωση, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2022 και ότι η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο.«Και τώρα υπάρχει μόνο ένα κρίσιμο βήμα που πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να ανοίξετε την πρώτη ομάδα «Ιδρυμάτων».