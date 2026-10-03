Αυξήθηκε ο αριθμός των συλληφθέντων στρατιωτικών για την υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα

Πληροφορίες για την υπόθεση της φερόμενης οικονομικής απάτης με κρυπτονομίσματα κάνουν λόγο για μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτικών που έχουν σ...

Πληροφορίες για την υπόθεση της φερόμενης οικονομικής απάτης με κρυπτονομίσματα κάνουν λόγο για μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί.Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο KranosGR, μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες προέρχονται από δύο Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων: δέκα στελέχη του Στρατού Ξηράς και τρία της Πολεμικής Αεροπορίας.Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να αναπτύχθηκε η δραστηριότητα, καθώς και ο ρόλος των εμπλεκομένων. Για την υπόθεση αναμένονται νεότερα στοιχεία και επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.Οι παραπάνω πληροφορίες μεταδίδονται με κάθε επιφύλαξη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει τον συνολικό αριθμό και τα στοιχεία των συλληφθέντων.