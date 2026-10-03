Η Βαγδάτη μετρά 398 τουρκικές παραβιάσεις και προσφεύγει στον ΟΗΕ – «Αυτοάμυνα» επικαλείται η Άγκυρα

Έναν κατάλογο με 398 καταγγελλόμενες τουρκικές παραβιάσεις μέσα σε τέσσερις μήνες έθεσε ενώπιον του ΟΗΕ το Ιράκ, μεταφέροντας στη Νέα Υόρ...



Ο κατάλογος των παραβιάσεων που έφτασε στον ΟΗΕ



Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράκ διαβίβασε στις 16 Σεπτεμβρίου επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με αναλυτικό πίνακα για την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου 2026.



Στο ιρακινό έγγραφο καταγράφονται 161 παραβιάσεις τον Μάιο, 154 τον Ιούνιο, 61 τον Ιούλιο και 22 τον Αύγουστο. Για τις ενέργειες αυτές, η Βαγδάτη αναφέρει ότι προχώρησε σε σειρά διαβημάτων διαμαρτυρίας.



Η διατύπωση της επιστολής είναι σαφής: οι τουρκικές ενέργειες, κατά την ιρακινή κυβέρνηση, «αντιβαίνουν στις αρχές της καλής γειτονίας και συνιστούν παραβίαση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».



Η Άγκυρα απαντά με το επιχείρημα του «κενού εξουσίας»



Η τουρκική απάντηση ήρθε στις 28 Σεπτεμβρίου, επίσης με επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ.



Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας υποστήριξε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται ένα «κενό εξουσίας» στο Ιράκ. Με αυτό το σκεπτικό, ανέφερε ότι η χώρα του «είναι υποχρεωμένη και δικαιούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι τρομοκρατικών απειλών κατά της ασφάλειάς της που προέρχονται από το Ιράκ».



Η Άγκυρα επικαλέστηκε ακόμη τις ευθύνες των κρατών-μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως απορρέουν από σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την κριτική για την άσκηση του δικαιώματος αυτοάμυνας.



Το άρθρο που επικαλείται η Τουρκία



Το Άρθρο 51 αναγνωρίζει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους του ΟΗΕ, μέχρι το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.



Εκεί βρίσκεται και ο πυρήνας της αντιπαράθεσης: η Τουρκία παρουσιάζει τις ενέργειές της ως μέτρα προστασίας της ασφάλειάς της, ενώ το Ιράκ τις καταγγέλλει ως προσβολή της κυριαρχίας του. Η ανταλλαγή επιστολών καταγράφει τις δύο αντίθετες θέσεις· δεν αποτελεί απόφαση του ΟΗΕ που δικαιώνει κάποια από τις δύο πλευρές.

Έναν κατάλογο με 398 καταγγελλόμενες τουρκικές παραβιάσεις μέσα σε τέσσερις μήνες έθεσε ενώπιον του ΟΗΕ το Ιράκ, μεταφέροντας στη Νέα Υόρκη την αντιπαράθεσή του με την Τουρκία για τις ενέργειες της γειτονικής χώρας στο έδαφος και στον εναέριο χώρο του.Η Βαγδάτη καταγγέλλει παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας. Η Άγκυρα απορρίπτει τις αιτιάσεις και αντιτείνει ότι αντιμετωπίζει τρομοκρατικές απειλές από το ιρακινό έδαφος, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας του Άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.