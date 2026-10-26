Ο μεγαλύτερος κρατήρας από πρόσκρουση αστεροειδών στην ιστορία βρίσκεται στην Αυστραλία, εκτιμούν οι επιστήμονες



Βάσει μαγνητικών μοτίβων, οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι μπορεί να υπάρχει μια τεράστια, θαμμένη δομή πρόσκρουσης κάτω από τη λεκάνη Murray στη Νέα Νότια Ουαλία.



Τα τρέχοντα στοιχεία για την πρόσκρουση Deniliquin βασίζονται σε γεωφυσικά δεδομένα από την επιφάνεια. Ωστόσο η απόδειξη ότι ο κρατήρας προήλθε από πρόσκρουση αστεροειδούς θα απαιτούσε τη συλλογή φυσικών αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να προέλθουν μόνο από βαθιά γεώτρηση στη δομή, σύμφωνα με τους ερευνητές.



Επιπλέον εκτιμούν ότι ο επίσης ότι ο χρόνος της πιθανής πρόσκρουσης αστεροειδούς μπορεί να συνέπεσε με το γεγονός μαζικής εξαφάνισης στην Ορδοβίκια περίοδοι.



Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι. Ο Louis Moresi, καθηγητής Γεωφυσικής και Γεωδυναμικής στο Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο λέει ότι ο κρατήρας μπορεί να προκλήθηκε από τη σύγκρουση δύο ξηρών εκτάσεων αντί για πρόσκρουση αστεροειδούς. «Δεν με έχουν πείσει ακόμη [ότι είναι κρατήρας] αλλά παρουσίασαν αρκετά καλά επιχειρήματα», δήλωσε ο Dr Moresi στο ABC News.

Οι κρατήρες αστεροειδών δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν, καθώς μπορεί να θαφτούν από ιζήματα για εκατομμύρια χρόνια ή να καλυφθούν από διάφορους παράγοντες, όπως η διάβρωση.Ωστόσο, ορισμένες νέες ανακαλύψεις μπορούν να αποκαλύψουν την ύπαρξη κρατήρων. Για παράδειγμα η ανακάλυψη υλικών «εκτόξευσης» που εκτινάχθηκαν από έναν κρατήρα κατά τη διάρκεια πρόσκρουσης αστεροειδούς.Οι μεγάλες προσκρούσεις αστεροειδών συμπίπτουν με γεγονότα μαζικής εξαφάνισης στη Γη, όπως τον δεινοσαύρων πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια.Νέα έρευνα δείχνει ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες στο Ηλιακό Σύστημα μπορεί να υπέστησαν έντονους βομβαρδισμούς αστεροειδών μέχρι και πριν από περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε υπήρχαν περιστασιακά τέτοιου είδους γεγονότα.Οι ερευνητές δήλωσαν ότι υπάρχουν πιθανώς τουλάχιστον 38 επιβεβαιωμένα και 43 πιθανά σημεία στη Γη, που κυμαίνονται από μικρούς κρατήρες έως μεγάλες, θαμμένες δομές.Η δομή του θόλου, η οποία μπορεί να διαβρωθεί αργά και/ή να θαφτεί, μπορεί να είναι το μόνο που διατηρείται από την αρχική δομή.