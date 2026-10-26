Ο Τραμπ διέταξε σχέδιο πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς να οριστεί ημερομηνία

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο «Καν Νιουζ» ότι ένα κοινό πλήγμα κατά του Ιράν παραμένει πιθανό μετά τις αμερικανικές ...

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο «Καν Νιουζ» ότι ένα κοινό πλήγμα κατά του Ιράν παραμένει πιθανό μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές: «Είναι σαφές για εμάς ότι, σε κάθε σενάριο, χτυπάμε μαζί».Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να προετοιμάσει σχέδιο για πλήγμα κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να ορίσει ημερομηνία στόχου, μετέδωσε το «Καν Νιουζ» το βράδυ της Παρασκευής 23/10.Η εντολή αυτή έθεσε σε συναγερμό και το ισραηλινό κατεστημένο άμυνας.Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο «Καν», οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ έχουν πλέον προετοιμαστεί για άλλη μια επιχειρησιακή δράση στο Ιράν, για τρίτη φορά μέσα σε περίπου έξι μήνες.Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι προετοιμασίες δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της έγκρισης συγκεκριμένου σχεδίου επίθεσης.Ο αξιωματούχος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πλήγματος μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και πριν από το τέλος του έτους.«Εξαρτάται κυρίως από τους Αμερικανούς. Είναι σαφές για εμάς ότι, σε κάθε σενάριο, χτυπάμε μαζί», δήλωσε.Ο ίδιος αξιωματούχος επεσήμανε επίσης την άρνηση της Τεχεράνης να υποχωρήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.«Οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να συμβιβαστούν στο πυρηνικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις, και αυτό είναι το κεντρικό θέμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ένα στρατιωτικό πλήγμα δεν θα μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς, παρά μόνο να το εξασθενίσει.Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.Μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης της σχολής αξιωματικών, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν προσπαθεί εκ νέου να αναπτύξει πυρηνικά όπλα υπό τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να απομακρυνθεί αυτή η απειλή μια για πάντα: η ανατροπή του καθεστώς στις ένοπλες δυνάμεις (IDF), τη Μοσάντ και τους φορείς ασφαλείας», τόνισε.Το «Καν» μετέδωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι ορισμένοι αξιωματούχοι στο κατεστημένο άμυνας του Ισραήλ εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με ένα πλήγμα κατά του Ιράν πριν από τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, φαινομένου ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτική κίνηση.Ένα πλήγμα θα επηρέαζε επίσης τις επιστρατεύσεις εφέδρων και άλλες διαδικασίες, παράγοντες που φέρεται να εγέρθηκαν σε συνομιλίες μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, και του Αμερικανού ομολόγου του.Το δημοσίευμα ακολουθεί ρεπορτάζ των «Νιου Γιορκ Τάιμς» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις ενόψει αυτού που αξιωματούχοι περιέγραψαν ως σύντομη αλλά εντατική επιχείρηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ΗΠΑ ενισχύουν το οπλοστάσιό τους στην περιοχή, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές Νοεμβρίου.Την Παρασκευή, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε ότι ένα πλήγμα κατά του Ιράν θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.Ο Μπάρακ δεν έχει άμεσο ρόλο στην πολιτική για το Ιράν, και ο Τραμπ φάνηκε να κρατά αποστάσεις από τη δήλωση όταν ρωτήθηκε για ένα επικείμενο πλήγμα.Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ δεν θα επαναλάβουν τις επιθέσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.