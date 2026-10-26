Αναβαθμίστηκε το έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και την 28η Οκτωβρίου, ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ την προειδοποίηση που εξέδωσε την Κυριακή (25/10), καθώς ισχυρές βροχές...

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβάθμισε η ΕΜΥ την προειδοποίηση που εξέδωσε την Κυριακή (25/10), καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα, με πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα σήμερα και για περισσότερες περιοχές ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.Σήμερα Δευτέρα (26-10-2026)α) Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).β) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).γ) Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).ε) Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).Β. Αύριο Τρίτη (27-10-2026)α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).Γ. Μεθαύριο Τετάρτη (28-10-2026)α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).β) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).γ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).δ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).