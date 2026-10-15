Το «Χ» και το «Σ»... Τι συμβολίζει το χέρι του ιερέα που ευλογεί...;

Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ευλογούσε την ημέρα της αναλήψεως Του. «Kαι αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε. (Λουκά 24,50) και ευ...









Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ευλογούσε την ημέρα της αναλήψεως Του.«Kαι αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε. (Λουκά 24,50) και ευλογώντας τους, εχωρίσθηκε απ’ αυτούς και εφέρετο πρός τα πάνω, στον ουρανό μέχρι που τον έχασαν από τα μάτια τους. Αυτή η ευλογία είναι πια η αρχή της Πεντηκοστής. Ο Κύριος ανέρχεται για να μας στείλει το παράκλητο Πνεύμα, όπως λέγει το τροπάριο της εορτής: «Ανυψώθηκες στη δόξα, Χριστέ Θεέ μας, αφού χαροποίησες τους μαθητές σου με την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και βεβαιώθηκαν από την ευλογία σου».Με τον ίδιο τρόπο από τότε και κάθε κληρικός με το δεξί του χέρι, ευλογεί το ποίμνιο του. Δυο πνευματικές ερμηνείες υπάρχουν για τον συμβολισμό του χεριού:Η πρώτη λέει, ότι έτσι, το χέρι σχηματίζει την φράση «Ιησούς Χριστός Σωτήρ«. Το μικρό δάχτυλο παρομοιάζει το «ιώτα» – την λέξη Ιησούς. Ο δείκτης με τον μέσο «χιαστί» το γράμμα «Χ» την λέξη Χριστός και ο παράμεσος με τον αντίχειρα το μικρό «σ» (σίγμα) που δηλώνει την λέξη Σωτήρ.Η δεύτερη λέει, ότι έτσι, το χέρι σχηματίζει την φράση «Ιησούς Χριστός Νικά«. Το μικρό δάχτυλο παρομοιάζει το «ιώτα» – την λέξη Ιησούς. Ο παράμεσος με τον αντίχειρα το γράμμα «χ» την λέξη Χριστός και ο δείκτης με τον μέσο, το μικρό «ν» που σημαίνει Νικά.